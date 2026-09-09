Quand on donne dans la satire, rester dans le coup après 10 ans de développement n’est pas chose facile. Mais avec GTA 6, Rockstar a une approche bien rodée sur la question.

On peut plus que jamais le dire : la machine GTA 6 est lancée. Tandis que chaque jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de la date de sortie du jeu, fixée pour le 19 novembre 2026, Rockstar Games a récemment passé un nouveau cap dans le marketing de ce dernier. Premier aperçu officiel du gameplay, premières previews, interviews des développeurs… Ce sont une pluie d’informations qui sont récemment tombées. L’occasion d’apprendre, alors, comment GTA 6 parviendra à rester dans le coup malgré son très long cycle de développement.

GTA 6, un jeu à l'épreuve du temps selon Rockstar

Car forcément, quand on a affaire à un jeu en production depuis maintenant plus de dix ans, des inquiétudes peuvent naturellement émerger quant à la pertinence de son propos. Surtout dans le cadre d’une franchise comme GTA, pensée pour offrir un regard satirique sur notre société, que l’on sait pourtant être en perpétuel changement. Et comme l’a souligné le média TROISCOULEURS auprès de Rob Nelson, boss de Rockstar North, c’est qu’il s’en passé des choses entre 2015, date à laquelle le développement de GTA 6 a débuté, et aujourd’hui.

De fait, comment prendre en compte toutes ces évolutions en s’assurant que la production du jeu n’en pâtisse pas à l’arrivée ? « C’est une question très intéressante », a répondu le créateur, avant de confier que Rockstar fait « très attention aux idées qu’[il] choisi[t] d’intégrer ». « Il peut falloir beaucoup de temps pour déterminer quel angle adopter. Le temps que nous l’écrivions, que nous fassions le casting, que nous le tournions et que nous l’intégrions au jeu, quel que soit l’élément en question, il peut avoir disparu, évolué ou être déjà daté ».

« Nous nous demandons donc toujours ce qui résistera à l’épreuve du temps », assure Nelson, en expliquant que pour GTA 6 comme pour n’importe quel autre de leurs jeux, ils ne retiennent que les choses « qui fonctionnent avec l’histoire qu’[ils] essay[ent] de raconter et avec l’univers ». « Il y aura toujours des choses à tourner en satire, toujours des situations et des comportements absurdes dont nous pouvons nous inspirer, mais nous devons simplement faire attention à ce que nous choisissons », conclut-il finalement à ce sujet.

© Rockstar Games

Une approche qui semble déjà porter ses fruits

Et il faut croire que cette approche fonctionne. Car dès la diffusion du premier trailer de GTA 6 fin 2023, Rockstar avait déjà largement tapé dans le mille en parodiant ouvertement ce que l’on pourrait appeler la « génération TikTok », prête à faire tout et n’importe quoi pour récolter des vues. De nombreuses situations reproduites dans la bande-annonce, par exemple, étaient largement inspirées de faits réels, ce qui témoigne bien de la pertinence que l’on peut attendre du propos de GTA 6. Mais cela, bien sûr, restera à confirmer manette en mains d’ici deux mois.

Source : TROISCOULEURS