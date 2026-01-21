Alors que GTA 6 n’est pas attendu avant le 19 novembre 2026, le jeu est déjà menacé de bannissement par la Russie, qui souligne le caractère « immoral » du titre de Rockstar.

C’est un fait : alors même qu’il n’est pas encore sorti, GTA 6 s’impose déjà incontestablement comme le jeu le plus populaire de l’industrie. D’ailleurs, il l’était même avant son annonce, qui aura été largement désirée par les joueurs pendant des années. Mais le problème du succès d’une licence comme GTA, c’est qu’il est loin d’être toujours vu d’un très bon œil. Et nous en avons encore une fois la preuve tandis qu’à dix mois de sa sortie, le nouveau jeu de Rockstar Games est déjà victime d’un appel au bannissement sur certains territoires.

GTA 6 est déjà menacé d’interdiction en Russie

En effet, comme rapporté par le média News.ru, Mikhaïl Ivanov, vice-président du Conseil mondial du peuple russe, aurait déjà commencé à plaider en faveur de l’interdiction de GTA 6 en Russie en raison du caractère « immoral » de ce dernier. À ses yeux, le titre ne serait ni plus ni moins qu’un « outil d’influence particulièrement dangereux » pour le peuple, ce qui explique pourquoi il est impératif selon lui de protéger la jeunesse du pays contre le risque de corruption causé par de tels médiums.

Ivanov n’y va d’ailleurs pas de main morte pour plaider sa cause, puisqu’il accuse alors les équipes de Rockstar d’« accepter délibérément d’inclure du contenu destructeur et vulgaire dans leur produit, ce qui est totalement inacceptable pour la santé morale de la société ». Il cite notamment le fait que GTA 6 prévoirait d’inclure des scènes de strip-teases masculins pour appuyer son propos, en affirmant qu’il s’agit d’une « violation directe et cynique des normes morales fondamentales et des valeurs spirituelles traditionnelles ».

Une remarque qui n’est alors évidemment pas passée inaperçue auprès des membres de la communauté LGBTQIA+, dont les droits sont encore allègrement bafoués sur le territoire russe. De fait, Ivanov invite donc les équipes de Rockstar à développer une version « exempte de tout contenu immoral » pour GTA 6, en tout cas si elles tiennent à éviter le risque d’une interdiction définitive. Cela étant, précisons-le tout de même : ni Ivanov, ni le Conseil mondial du peuple russe ne disposent en réalité d’un tel pouvoir.

© Rockstar Games

C’est loin d’être une première pour la franchise

En effet, à cette échelle, seule l’agence gouvernementale Roskomnadzor dispose des prérogatives nécessaires pour faire interdire GTA 6 au sein du pays. Un pouvoir qu’elle n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en œuvre très récemment avec Roblox, dont la vente a été prohibée en Russie fin 2025. Pour autant, malgré la sévérité reconnue de l’agence, il s’avère que peu de jeux vidéo ont été touchés jusqu’à présent, ce qui laisse sans doute de belles chances à GTA 6 de passer entre les mailles du filet.

Dans tous les cas, c’est loin d’être la première fois que Rockstar fait l’objet de telles menaces à cause de son travail. On ne compte en effet plus le nombre de personnes ayant tenté de faire interdire GTA au fil des années, avec plus ou moins de succès. Car si de telles causes n’ont généralement pas abouti, la franchise a tout de même été touchée par des interdictions dans des pays tels que la Thaïlande, la Malaisie ou encore les Émirats Arabes Unis. Espérons donc qu’il n’en sera pas de même pour la Russie et ses 143 millions de joueurs potentiels de GTA 6.

Source : News.ru (via GameRant)