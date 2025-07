Chaque jour nous rapproche un peu plus de la sortie de GTA 6 et, pourtant, tout ne semble pas encore fixé pleinement. Faut-il s'attendre à une mauvaise surprise ?

C'est incontestablement le jeu vidéo le plus attendu de l'histoire. Pourtant, même après avoir donné sa date de sortie, GTA 6 semble encore bien loin et bien incertain. Du moins, certains détails sont encore bien mystérieux et le public s'interroge. En coulisses, en revanche, nul doute que les choses sont en train de se préciser. Certains échos seraient parvenus aux oreilles d'une insider prompte à éclairer nos lanternes sur les points les plus importants.

Le calendrier pourrait nous jouer des tours

Rockstar Games a donné rendez-vous à la terre entière le 26 mai 2026 pour rencontrer enfin Lucia et Jason. Les têtes d'affiche de GTA 6 sont assurément attendues au tournant. Le jeu promet monts et merveilles à un public déjà conquis depuis longtemps par la licence. Entre le gameplay et l'histoire, le studio pourrait bien tenir là l'un des meilleurs opus de la saga.

Du moins c'est ce que beaucoup espèrent, mais l'attente est longue. Certains craignent même qu'elle ne s'allonge encore. Or, les dernières rumeurs ne sont pas pour rassurer de ce point de vue-là. L'internaute Millie A, qui a déjà eu plusieurs leaks avérés à son actif, qui revendique travailler dans l'industrie vidéoludique sur ses réseaux sociaux, explique avoir eu des échos de GTA 6. Si la date est toujours maintenue au 26 mai, les discussions en internes envisagent la possibilité de le repousser au mois de septembre 2026.

© Rockstar Games.

Le prix de GTA 6 enfin fixé ?

En contrepartie, une autre nouvelle viendrait confirmer certains soupçons. Cela concerne cette fois le prix du jeu, qui fait beaucoup parler après des rumeurs d'une sortie de GTA 6 à 100 €. Eh bien, ça pourrait ne pas être très loin de la vérité. Comme cela avait déjà été évoqué, le jeu standard devrait coller aux tarifs habituels, soit 80 €. Mais, si vous voulez la version complète incluant le Online en early access, dans ce cas nous approcherions en effet des 100, voire des 110 € selon que vous optiez pour une édition Deluxe ou Premium.

Enfin, la source apporte une dernière précision qui rejoint certaines rumeurs récentes. Selon les échos qu'elle a eus, Rockstar aurait bien conclu un accord avec Sony. Ensemble, ils produiraient des packs PS5 slim et PS5 Pro qui inclurait GTA 6. Des promotions seraient même prévues les concernant après le lancement. Tout ça n'est encore qu'hypothétique. Du moins, il semble que les choses prennent place pour préparer cette sortie extrêmement attendue. Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec toutes les précautions possibles. Si cette source s'est déjà montrée fiable par le passé, elle a aussi des ratés à son actif. La prudence reste donc de mise, comme avec toute rumeur.