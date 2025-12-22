De League of Legends à Fortnite, en passant par Counter-Strike ou encore No Man’s Sky, les jeux destinés à vivre sur le long terme sont aujourd’hui aussi nombreux que variés. Et parfois, cela peut même s’appliquer à des jeux pour le moins inattendus. C’est par exemple le cas de GTA 5 qui, fort du succès phénoménal rencontré par GTA Online, a réussi à traverser pas moins de trois générations de consoles sans jamais faillir. Un exploit que, visiblement, Rockstar Games entend bien réitérer avec GTA 6, en tout cas si l’on en croit les dernières rumeurs du moment.

GTA 6, un futur phénomène du MMORPG ?

En effet, la communication du studio a beau se concentrer autour de la campagne solo pour l'instant, on se doute bien que Rockstar ne va pas abandonner de sitôt ce qui lui a permis de pérenniser le succès de GTA 5 pendant plus d’une décennie. Par conséquent, l’idée n’est pas tellement de savoir si GTA Online sera de retour avec GTA 6, mais plutôt de savoir quand il sera de retour, et surtout de quelle façon. Et grâce à nos confrères de chez Wccf Tech, nous avons peut-être les premiers éléments de réponse à ce sujet.

Et pour cause, dans le cadre d’une vaste interview sur la place du MMORPG chez les développeurs occidentaux, le média a pu s’entretenir avec plusieurs vétérans de l’industrie, parmi lesquels un certain Rich Vogel, dont le pedigree inclut des titres comme Star Wars: The Old Republic, DOOM (2016), Halo Infinite ou encore Gotham Knights. C’est alors à cette occasion que le développeur a mentionné GTA 6, en évoquant le fait que certains bruits de couloir tendaient à laisser croire que le jeu pourrait évoluer en une sorte de MMORPG sur le long terme.

« Oui, je pense qu’un large public attend l’arrivée du MMORPG idéal » a-t-il notamment confié à Wccf Tech, qui se demandait s’il y avait toujours un public pour le genre en occident. « Le problème est qu’aucun éditeur n’est prêt à investir de l’argent et à prendre le risque à l’heure actuelle. Mon instinct me dit que le prochain MMORPG viendra probablement d’Asie et/ou d’Europe. Si ce que j’ai entendu dire au sujet des fonctionnalités et du gameplay de GTA 6 est vrai, le jeu pourrait évoluer vers un MMORPG, car bon nombre des fonctionnalités prévues s’y trouvent généralement ».

© Rockstar Games

Sortez les pincettes

Bien sûr, Vogel se garde alors bien d’en dire davantage à ce sujet. Inutile de préciser, donc, que cette déclaration reste à prendre avec de grosses pincettes. Car outre le fait que ce dernier ne travaille d’aucune manière sur GTA 6, Rockstar n’a pour l’instant pas évoqué ses plans vis-à-vis de l’avenir de GTA Online. Pour autant, comme le souligne Wccf Tech, le fait que le studio ait racheté Cfx.re, aka l’équipe derrière la création de mods MMORPG pour le multijoueur de GTA 5, en 2023 pourrait être un gros indice allant en ce sens.

Mais comme toujours dans ce genre de situation, il reste néanmoins très important de garder un certain recul vis-à-vis de tout cela, en tout cas jusqu’à ce que Rockstar prenne officiellement la parole à ce sujet. Cela étant, une chose est sûre : au vu du temps de développement accordé à GTA 6, mais également des ressources mobilisées pour sa création, le titre aura sans doute droit à de belles et longues années d’exploitation de la part du studio. Maintenant, pour savoir la forme que cela prendra, il faudra attendre la sortie du jeu, prévue pour le 19 novembre 2026.

Source : Wccf Tech