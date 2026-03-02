Depuis l’annonce de son dernier report, qui a vu sa date de sortie glisser du 26 mai au 19 novembre 2026, GTA 6 est resté relativement discret. Il faut dire que comme à son habitude, Rockstar Games fait en sorte de verrouiller sa communication autant que possible, même si Take-Two Interactive a d’ores et déjà confirmé que la campagne marketing du jeu serait lancée aux alentours de cet été. Néanmoins, si l’on se fie à de nouvelles informations découvertes par un dataminer, il se pourrait que GTA 6 refasse parler de lui bien avant cela.

Bientôt le lancement des précommandes pour GTA 6 ?

En effet, à en croire PlayStation Game Size, un compte spécialisé dans l’analyse de données, une mise à jour aurait récemment eu lieu autour de GTA 6, qui aurait vu de nouveaux identifiants être ajoutés à la base de données de PlayStation : « PPSA01547_00 » et « PPSA29660_00 ». Évidemment, pour le plus commun des mortels, difficile alors de comprendre ce à quoi cela pourrait faire référence. Mais pour PlayStation Game Size, cela pourrait être le signe que de nouvelles informations en lien avec le titre de Rockstar sont en approche.

Lesquelles exactement ? Il l’ignore. « Probablement le lancement des précommandes » théorise-t-il toutefois. Et si cela est vrai, nous pourrions donc potentiellement enfin être fixés sur la grande question qui taraude les fans de GTA 6 depuis des mois : combien coûtera-t-il ? Car forcément, à une époque où le prix des jeux tend drastiquement à augmenter, certains s’inquiètent du tarif pour lequel pourrait opter Take-Two au vu du budget faramineux d’une production comme GTA 6. Même si l’éditeur a tenu à l’assurer : il compte bien rester raisonnable à ce sujet.

Bien sûr, précisons que tout ceci reste naturellement à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Car même si les découvertes de PlayStation Game Size se sont souvent vérifiées par le passé, cela ne garantit en rien que quelque chose en lien avec GTA 6 tombera dans un futur proche. « Pour être honnête, cela dépend complètement de l’éditeur, et ce n’est pas une chose que je sais avec certitude » reconnaît d’ailleurs ce dernier en réponse à un internaute. « Mais je ne pense pas que l’attente sera longue ». Il n’y a plus qu’à espérer qu’il ait vu juste.

Source : PlayStation Game Size