GTA 6 refait parler de lui, comme presque toutes les semaines, et cette fois, on en apprend un peu plus sur les versions console, en particulier sur ce qui attend les joueurs PS5 Pro.

C’est la fuite du week-end, et elle fait du bruit. Selon une source jugée fiable, de nouvelles infos croustillantes sur GTA 6 viennent de tomber, notamment pour les futurs joueurs sur PS5 Pro. Du très lourd semble se mettre en place, mais hélas pas pour tout le monde.

Le plein d'infos sur GTA 6

D’après DetectiveSeeds, un leaker bien connu pour ses infos fiables (Oblivion Remaster, Doom The Dark Ages…), le futur GTA 6 affiche déjà un framerate stable de 60 FPS sur la PS5 Pro. Mieux encore : ce résultat serait atteint avec plusieurs options graphiques différentes.

Pour le moment, seule la PS5 Pro est concernée par cette performance. Il est donc possible que les autres versions tournent à 30 FPS à leur sortie. Mais rien n’est encore figé. Le jeu est toujours en cours d’optimisation, et tout peut encore évoluer d’ici le lancement officiel.

Une collaboration technique très poussée avec Sony

Ce qui rend cette fuite encore plus intéressante, c’est la nature du partenariat entre Rockstar et PlayStation. Selon la même source, des ingénieurs de Sony travaillent directement avec Rockstar Games pour optimiser GTA 6 sur PS5 Pro. Pourquoi une telle collaboration ? Parce que la PS5 Pro intègre de nouvelles technologies spécifiques. Et pour les exploiter correctement, Rockstar a besoin de l’expertise de ceux qui les ont conçues. Résultat : un soutien technique concret, rare, mais visiblement très efficace.

Et ce soutien ne concerne pas que GTA 6. Toujours selon DetectiveSeeds, les ingénieurs PlayStation aident aussi Rockstar sur d’autres projets. Certains pensent immédiatement à un potentiel remaster de Red Dead Redemption 2, qui fait régulièrement l’objet de rumeurs.

Plusieurs modes graphiques dès le lancement

Autre point important : GTA 6 proposerait plusieurs réglages graphiques dès sa sortie sur PS5 Pro. Rien d’étonnant, mais c’est toujours bon à confirmer. On peut s’attendre à un mode performance (60 FPS), un mode qualité (résolution plus haute), voire d’autres options hybrides comme on en voit de plus en plus souvent. C’est une bonne nouvelle pour les joueurs : chacun pourra choisir entre fluidité maximale ou graphismes boostés, selon ses préférences. Et ça montre aussi que Rockstar compte vraiment tirer parti des capacités de la PS5 Pro.

Tout cela s’inscrit dans un partenariat marketing déjà bien amorcé entre Sony et Rockstar. Rappelons que le deuxième trailer de GTA 6 a été entièrement capturé sur une console PlayStation. Un détail qui n’en est pas un. Selon la fuite, ce partenariat ira encore plus loin. Des packs GTA 6 + PS5 Pro seraient déjà prévus pour la prochaine campagne marketing. Ce serait logique. Sony veut faire de la PS5 Pro une vitrine pour les plus gros jeux à venir. Et Rockstar y voit l’opportunité d’optimiser son jeu pour un hardware plus puissant, sans compromis.

Une fuite crédible… et pleine de promesses pour GTA 6

Comme toujours, il faut prendre ces infos avec un minimum de prudence. Mais le profil du leaker inspire confiance. DetectiveSeeds s’est déjà montré très fiable dans le passé. Et ce qu’il décrit colle parfaitement à la stratégie actuelle de Sony.

Tout indique que la PS5 Pro jouera un rôle central dans le lancement de GTA 6. Performances boostées, framerate élevé, options graphiques multiples, bundle console + jeu… Sony et Rockstar avancent main dans la main. Et les joueurs pourraient en profiter dès le premier jour.

Source : DetectiveSeeds