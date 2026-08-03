GTA 6 devrait enfin nous donner de ses nouvelles dès ce mois d'aout 2026, un célèbre informateur confirme encore ses dires. Rockstar pourrait en profiter pour nous dévoiler du gameplay alors que la sortie du jeu se rapproche à grands pas.

GTA 6 pourrait bien donner de ses nouvelles dès le mois d'août si l'on en croit Nate the Hate, informateur réputé pour ses bonnes infos. Le jeu de Rockstar devrait donc se montrer dans les prochaines semaines « en temps voulu » comme l'avait déjà mentionné le grand patron de Take-Two.

Des nouvelles de GTA 6 en aout 2026 ? Ca se confirme encore !

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC et ça risque d'être un véritable raz-de-marée. Le jeu affole l'industrie et les analystes du monde entier alors qu'il ne s'est toujours pas montré. Mais depuis plusieurs jours, les rumeurs s'intensifient et d'après un informateur très réputé, c'est pour bientôt. Nate the Hate revient une nouvelle fois à la charge en affirmant que GTA 6 se montrera courant août, dans les prochaines semaines donc. Rockstar lancera sa campagne marketing « en temps voulu » selon lui.

Ce n'est pas la première fois que l'insider mentionne cette fenêtre de tir, ce qui fait écho aux propos de Strauss Zelnick lui-même, le grand patron de Take-Two, qui affirmait que le marketing s'activerait dès cet été.

Capture de l'intervention de Nate the Hate sur les réseaux sociaux.

Pourquoi le jeu tarde à se montrer ?

Pour l'heure, on ne sait pas quand Rockstar décidera de nous en dévoiler davantage au sujet de GTA 6, mais ça ne devrait plus trop tarder. La date de sortie du jeu n'ayant pas bougé, il ne lui reste plus que quelques mois pour faire le plein de publicité et de présentation. Si certains s'inquiètent de ce long silence, il faut aussi rappeler que l'on parle ici de Rockstar. Si la plupart des éditeurs commencent à teaser leurs jeux bien en amont, et dévoilent du gameplay et des informations petit à petit pour faire monter la sauce, GTA 6 est un cas particulier.

On parle d'un jeu qui a déjà explosé les records avec ses précommandes malgré la mauvaise nouvelle concernant son édition physique ou encore l'absence de version PC au lancement. Le jeu est attendu depuis plus d'une décennie en plus d'être la suite d'un des jeux les plus vendus de tous les temps. La puissance de GTA 6 est telle qu'il a créé un véritable désert autour de sa sortie. Presque aucun jeu ne souhaite s'y frotter, tous préfèrent s'agglutiner en septembre et en début d'année 2027. Autant dire que le marketing est déjà bien en marche, sans forcer.

Du gameplay dans la prochaine présentation de GTA 6 ?

GTA 6 nous en a beaucoup dit, notamment lors de l'ouverture de ses précommandes, mais il nous reste encore à découvrir du vrai gameplay. Si rien n'a officiellement été annoncé, il est très probable que Rockstar finisse par enfin nous montrer un peu de gameplay, certainement sur PS5, la même console qui a été privilégiée lors des précédentes présentations.