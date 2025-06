Alors que GTA 6 continue de faire monter la pression, une nouvelle rumeur vient jeter un éclairage intriguant sur les coulisses de son développement. Plusieurs versions du scénario auraient été refusées par l’éditeur Take-Two, ce qui aurait entraîné une remise à plat du projet et, selon certaines sources, le retrait de Dan Houser, figure emblématique de Rockstar Games.

Des scénarios abandonnés en série pour GTA 6

D’après un témoignage relayé par Medium, le scénario de GTA 6 aurait connu au moins trois versions différentes, toutes abandonnées en cours de route. La première proposait une intrigue façon polar noir, avec trois personnages et une ambiance plus sérieuse que d’habitude. Le projet aurait été stoppé fin 2016, jugé trop sombre et éloigné de l’ADN de la saga.

La deuxième version s’appuyait sur un duo plus classique : une policière et un acolyte de trafiquant, décrit comme aussi imprévisible que Trevor dans GTA 5. Ce scénario aurait tenu 18 mois avant d’être à son tour mis de côté. Enfin, une dernière tentative aurait vu le jour en 2018 pour GTA 6. Cette fois, la policière aurait été remplacée par un ancien soldat afro-américain, tout juste sorti de prison. Lui aussi se retrouvait embarqué dans la criminalité. Ce scénario aurait été annulé en mars 2019, coïncidant avec la mise en retrait de Dan Houser, qui finira par quitter Rockstar définitivement peu après.

© Rockstar Games.

Un développement long et mouvementé

Ces multiples réécritures permettraient de mieux comprendre pourquoi GTA 6 a mis autant de temps à émerger. Au fil des années, le projet aurait connu plusieurs virages créatifs, passant d’une ambition démesurée à une formule plus resserrée.

Ces informations font écho aux anciennes rumeurs autour du fameux "Project Americas", qui évoquaient un GTA ultra ambitieux avec plusieurs villes, voire plusieurs continents. Aujourd’hui, on sait que le jeu mettra finalement en scène deux personnages, Lucia et Jason, dans un cadre plus focalisé. Pour l’instant, rien de tout cela n’a été confirmé officiellement sur GTA 6. La source principale, Fravilys, n’est pas reconnue dans l’industrie. Mais la cohérence de ces informations avec d’autres fuites passées leur donne un minimum de crédibilité.

Source : Medium