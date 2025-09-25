Rockstar Games vient de lâcher une nouvelle information autour de GTA 6. Et cette fois, il s’agit d’une annonce qui va réjouir une grande partie de la communauté. Une vidéo de présentation a été publiée pour officialiser la nouvelle et donner un aperçu de ce qui attend les joueurs dans les prochaines années.

Le rôleplay sera bien au cœur de GTA 6. Rockstar Games a confirmé son partenariat avec NoPixel, le serveur le plus connu de la scène RP. Une vidéo de présentation a même été diffusée pour marquer l’événement et rassurer la communauté.

Le succès du RP de GTA 5 et une évidence pour GTA 6

Tout a commencé avec GTA 5. Au départ, le jeu n’avait rien de prévu pour le rôleplay. Mais au fil du temps, des joueurs passionnés ont détourné l’expérience pour créer leurs propres histoires. De fil en aiguille, NoPixel est né et s’est imposé comme la référence mondiale. Des milliers de joueurs, mais aussi des streamers suivis par des millions de spectateurs, s’y sont rassemblés pour vivre une seconde vie virtuelle. En France, la scène du streaming a pu s'en emparer et on a eu le droit à de belles pépites.

Beaucoup se demandaient si le RP allait survivre au passage à GTA 6. Rockstar vient d’apporter une réponse claire : non seulement il continue, mais il est désormais soutenu officiellement. Dans son communiqué, le studio explique être « ravi de soutenir l’équipe de NoPixel dans leur vision du futur de GTA RP ». De son côté, NoPixel a publié une bande-annonce qui donne déjà un aperçu de ce que l’on pourra attendre dans le prochain épisode.

Une nouvelle ère pour la communauté

Ce partenariat ouvre la voie à plusieurs années d’histoires inédites. Avec GTA 6, le RP pourrait devenir encore plus riche, plus immersif et plus accessible. On peut imaginer de nouveaux outils, des mécaniques pensées directement pour faciliter la création de personnages et de scénarios. De quoi prolonger la durée de vie du jeu et renforcer encore le rôle de la communauté dans l’univers de GTA.

En parallèle de cette annonce, des rumeurs évoquent un autre projet d’envergure. Selon GTA 6 Countdown, Rockstar préparerait la révélation de Project ROME (Rockstar Online Modding Engine). Ce nouvel outil viserait à transformer GTA 6 en véritable plateforme, au-delà du simple jeu. L’idée serait d’offrir aux joueurs la possibilité de créer leurs propres expériences personnalisées, faisant du titre le prochain grand métaverse. On devrait en savoir plus au fil des mois.

Source : Rockstar