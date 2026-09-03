GTA 6 ambitionne vraiment de repousser toutes les limites du jeu vidéo. Rockstar Games a mis en place des tonnes de systèmes pour aller à fond dans le roleplay.

GTA 6 n'aura pas besoin de mode online pour vous proposer le summum du RP. Plus le jeu se dévoile, plus il étale la richesse de son expérience. Rockstar a tout pensé jusque dans le moindre détail pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez vous immerger complètement dans la peau de Jason et Lucia. Rob Nelson, le co-directeur chez Rockstar North, est celui qui en parle le mieux.

GTA 6 joue la carte du roleplay à fond

Rockstar North a choisi quelques rares médias / personnalités pour venir essayer GTA 6 dans ses bureaux. Ainsi, une poignée de previews sont sorties en parallèle de la présentation Netflix jeudi dernier. Parmi elles, celle de Two Guy Games (TGG) nous en apprend davantage sur le gameplay. On comprend ainsi que le studio a poussé les potards à fond en matière de roleplay.

Lorsque TGG a demandé à Rob Nelson ce dont il était plus fier dans GTA 6, le co-directeur de Rockstar North et responsable du développement du jeu évoque tout ce qui permet de jouer RP, au point de pouvoir « oublier que c'est un jeu » :

Nous avons créé beaucoup de systèmes compliqués qui sont interconnectés à tel point que vous pouvez oublier qu'il s'agit d'un jeu vidéo qui a été conçu pour être testé et pour fonctionner de cette façon. Je pense que ça vous permet de jouer roleplay aussi profondément ou aussi légèrement que vous le souhatez. Rob Nelson, pour TGG.

Rob Nelson fait ici écho à la pluralité des choix et des activités qui s'offrent à vous dans GTA 6. Le jeu vous permet ainsi d'aborder des situations de plein de manières différentes. Quelle que soit votre approche, cela aura des incidences différentes sur le jeu et son monde. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller et ce que vous êtes capables d'assumer en jeu. « Cela ne dépend que de vous et de ce qui compte pour vous », explique-t-il.

Typiquement, Rob Nelson évoque le « carnage » qu'on peut provoquer, faisant assurément référence aux missions. Mais les différentes preview ont aussi révélé combien l'expérience de GTA 6 se dessinerait selon notre manière de jouer. Par exemple, le physique de Jason et Lucia évolue selon notre activité, s'ils mangent peu ou en quantité, s'ils font du sport... Leur propre relation va évoluer en fonction de la manière dont on l'aborde et les réactions de l'autre personnage vont s'y adapter. C'est un peu GTA RP avant le online finalement.