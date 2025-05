Depuis sa diffusion, le second trailer de GTA 6 est au cœur de nombreuses discussions. Et parmi elles, une grande question divise les joueurs : a-t-on réellement affaire à des images in-game ? Aujourd’hui, Rockstar lève le voile sur le sujet.

Ces derniers jours auront décidément été de véritables montagnes russes pour les joueurs qui attendent GTA 6. En effet, après un an et demi de silence radio, Rockstar Games est finalement sorti de l’ombre pour annoncer ce que tout le monde redoutait : le report du jeu à 2026. En guise de consolation, le studio nous a néanmoins offert le tant attendu trailer 2, qui en a assurément mis plein les yeux à toute l’industrie. Tellement que certains ont fini par douter du fait qu’il s’agissait réellement d’images in-game. Mais désormais, le doute n’est plus permis.

Le trailer 2 de GTA 6, c’est du concret !

Et pour cause, c’est au détour d’un simple tweet que la firme étoilée s’est décidée à mettre les choses au clair. « Le trailer 2 de GTA 6 a été entièrement capturé in-game sur PS5, à partir d’une part égale de gameplay et de cinématiques » peut-on lire sur X. Vous l’aurez compris donc, comme toujours avec Rockstar, tout ce que l’on voit est authentique. Et pour ceux qui pensaient que nous n’avions affaire qu’à des cinématiques, il s’avère finalement que non. Même si, il est inutile de le préciser, les séquences de gameplay ont évidemment été montées.

Les plus attentifs n’auront d’ailleurs pas manqué de remarquer une petite subtilité dans le tweet du studio. Au vu de la beauté impressionnante de ce que l’on voit, on aurait aisément pu croire qu’il s’agissait a minima d’images capturées sur PS5 Pro. Il semblerait pourtant que ce ne soit pas le cas. Grâce à Rockstar, nous avons donc la preuve que la PS5 en a plus que largement dans le ventre, et il était temps ! Mais il faut l’avouer, cela nous rend d’autant plus curieux de découvrir ce que pourra donner le jeu sur PS5 Pro.

© Rockstar Games.

Un engouement qui ne faiblit pas

En tout cas on peut le dire : Rockstar a finement joué son coup en optant pour une communication à deux temps. Car si les joueurs n’ont pas manqué de partager leur déception suite au report du jeu, il apparaît désormais que la pilule est passée grâce au second trailer et aux centaines d’images et autres informations inédites qui l’ont accompagné. D’ailleurs, deux jours après sa diffusion, il reste numéro 1 des tendances jeux vidéo sur YouTube, où il culmine d’ores et déjà à plusieurs millions de visionnages. Nouveau record en approche ?

Source : Rockstar Games