GTA 6 parviendra-t-il réellement à se tenir à sa nouvelle date de sortie ? À ce stade, rien ne semble moins sûr tandis que Rockstar Games vise la perfection absolue pour le jeu.

Pour les joueurs qui attendent GTA 6 avec impatience, 2025 n’aura définitivement pas été l’année des bonnes nouvelles. Certes, nous avons enfin eu droit à de nouvelles images et informations sur le titre de la part de Rockstar Games, mais nous avons aussi et surtout appris son report à deux reprises, le jeu ayant d’abord glissé au 26 mai 2026 avant de finir au 19 novembre 2026. De fait, tout le monde espère maintenant que cette nouvelle date de sortie sera la bonne même si, à en croire de nouvelles informations, rien ne peut garantir que GTA 6 sera à l’heure.

Pour GTA 6, Rockstar ne vise rien de moins que la perfection

En effet, d’après le toujours très bien informé Jason Schreier, le contenu du titre de Rockstar ne serait toujours pas finalisé à dix mois de sa sortie, la faute notamment au perfectionnisme légendaire du studio. « Aux dernières nouvelles, le contenu n’était toujours pas complet » a ainsi révélé le journaliste de Bloomberg au micro du podcast The Ringer-Verse. « Cela veut dire que les développeurs sont encore en train de terminer certaines choses, de finaliser les niveaux et les missions, et de voir ce qui va être intégré [à GTA 6] ».

De fait, à l’heure où sont écrites ces lignes, il reste particulièrement difficile d’affirmer avec certitude si Rockstar sera bel et bien en mesure de se tenir à la date du 19 novembre 2026, ou si un nouveau report éventuel est à prévoir. « C’est vraiment dur à dire pour l’instant, et je ne pense pas que quelqu’un chez Rockstar puisse vous affirmer avec une certitude absolue qu’ils sortiront [GTA 6] en novembre » affirme Schreier. « Mais les gens ont l’impression que [cette date] pourrait être un peu plus solide » ajoute-t-il tout de même pour rassurer.

Bien sûr, une telle incertitude n’est pas étrangère au fait que Rockstar ne peut se résoudre à sortir un jeu qui ne soit pas aussi parfait que possible. Après le succès colossal rencontré par GTA 5, et l’attente démesurée suscitée par GTA 6, le studio se doute que les joueurs n’attendent rien de moins qu’une perfection presque absolue de leur part. De fait, ce dernier comme Take-Two Interactive restent prêts à prendre les mesures qui s’imposent, quitte à devoir reporter une nouvelle fois le jeu durant l’année fiscale en cours.

© Rockstar Games

Un nouveau report est-il à prévoir ?

Cela veut-il dire que GTA 6 sera de nouveau reporté ? Pas forcément. Insistons bien là-dessus : à ce stade, personne n’est réellement en mesure d’affirmer quoi que ce soit. Pas même Rockstar. Néanmoins, l’année fiscale se terminant au 31 mars 2027, cela laisse tout de même un peu de marge de manœuvre aux équipes si nécessaire. En attendant, le développement de GTA 6 continue de suivre son cours et devrait, une fois son contenu enfin finalisé, pouvoir entrer en phase de correction des bugs selon Schreier.

Source : Jason Schreier (via Insider Gaming)