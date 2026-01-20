Un événement aussi surprenant que choquant vient de secouer les équipes de Rockstar qui travaillent actuellement au développement du très attendu GTA 6.

C'est décidément mouvementé chez Rockstar depuis quelques mois. Alors que la compagnie est en pleine affaire judiciaire, entre leaks et accusations de licenciement abusif, un événement inattendu vient d'ébranler l'un de ses principaux studios. Les secours ont dû intervenir au pied des bureaux de celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied pour sortir GTA 6 au mois de novembre prochain. On fait le point sur la situation.

Un choc pour le studio de GTA 6

Non, ce n'est pas GTA 6, mais bien la réalité. Quand ils sont venus au bureau hier matin, lundi 19 janvier 2026, les employés de Rockstar North ne s'attendaient pas à cela. Depuis 5 heures du matin, des camions de pompiers de la Scottish Fire and Rescue Service entouraient le bâtiment situé sur Holyrood Road à Édimbourg (Écosse).

La cause de ce rassemblement d'urgence ? Une explosion qui a eu lieu dans les sous-sols des bureaux. Les pompiers ont donc été appelés pour « gérer les dommages structurels causés au bâtiment à la suite d'un incident survenu dimanche » selon le porte-parole du service national d'incendie. Les secours ont pu quitter les lieux à 9h21 précisément, sans déplorer la moindre victime au sein du studio de GTA 6.

Un porte-parole de Rockstar North a pu expliquer ce phénomène par un « dysfonctionnement d'une chaudière ». Après le départ des pompiers, il a également précisé que le studio restait « ouvert et opérationnel ». Les employés ont donc pu accéder à leur bureau dans la journée. Les fans peuvent donc se rassurer quant au développement de GTA 6, qui ne sera pas directement impacté par cet événement.

Toutefois, cela commence à faire beaucoup de secousses en peu de temps pour Rockstar North. Après l'affaire du fan de GTA 6 qui harcelait les développeurs à la sortie du bâtiment, puis les nombreuses manifestations syndicales, il faut maintenant souhaiter un peu de calme aux équipes afin de terminer dans les meilleures conditions possibles le jeu le plus attendu de la décennie.

Bureaux de Rockstar North à Édimbourg.