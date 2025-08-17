GTA 6 est certes le jeu le plus attendu, mais ce n’est pas le seul titre en préparation chez Rockstar. Justement, on a des nouvelles d’une autre licence adorée.

Il n’y a pas que GTA 6 dans la vie, ni même chez Rockstar. D’ailleurs, bonne nouvelle pour les joueurs nostalgiques : Remedy Entertainment vient de donner des nouvelles des remakes de Max Payne et Max Payne 2. Et tout va bien. D’après son rapport financier semestriel… que peut-on apprendre ?

L'après GTA 6 fait parler de lui

Depuis le début de l’année, les équipes ont réussi à maintenir une belle dynamique. Remedy explique que le travail sur Max Payne avec Rockstar est fluide, créatif et productif. Les deux studios avancent main dans la main pour respecter la vision originale tout en l’adaptant aux standards d’aujourd’hui. La prochaine étape de production approche, signe que le projet ne s’enlise pas. Car oui, GTA 6 n'est pas l'unique projet chez Rockstar.

C’est en 2022 que Remedy a officialisé son intention de revisiter les deux premiers volets de Max Payne. Un accord avait alors été trouvé avec Rockstar Games pour financer et accompagner le projet. Malgré le travail de GTA 6. Le PDG Tero Virtala avait insisté sur l’importance de cette saga dans l’histoire du studio. Pour lui, c’est l’occasion parfaite de recréer l’ambiance sombre, la narration inspirée des polars et l’action “bullet time” qui ont marqué toute une génération.

Un contexte plus favorable

Ces nouvelles tombent dans une période plus positive pour Remedy. Entre janvier et juin 2025, le studio a vu ses revenus grimper de 43,4 %. La marge opérationnelle a baissé, mais l’amélioration globale tranche avec les difficultés rencontrées après la sortie d’Alan Wake 2. Le jeu, malgré 1,8 million de ventes, avait mis du temps à couvrir son budget élevé. Avec Rockstar dans la boucle, aussi derrière GTA 6, Remedy bénéficie non seulement d’un soutien financier solide, mais aussi d’une expertise précieuse pour mener à bien un projet AAA d’envergure.

Vingt ans après leur sortie, Max Payne et Max Payne 2 restent gravés dans la mémoire des joueurs. Leur mélange unique de récit noir et d’action au ralenti a marqué l’histoire du jeu vidéo. L’idée de les redécouvrir avec une réalisation moderne fait monter l’impatience. Si le rythme se maintient, il n’est pas impossible que Remedy et Rockstar dévoilent bientôt un premier aperçu concret. En attendant, le message est clair : le projet avance bien, et tout est mis en œuvre pour rendre justice à cette licence culte. Même si Rockstar est à fond sur GTA 6.

Source : Remedy