Tout le monde l'attend pour la fin de l'année, mais GTA 6 est de nouveau frappé par un ce que Rockstar redoute le plus. Pourtant, l'éditeur semble serein.

La fin d'année 2026 va être l'une des plus mouvementées depuis longtemps pour les joueuses et les joueurs. Si tout se passe bien, nous aurons enfin droit au successeur de Grand Theft Auto V. Car, après plusieurs reports, GTA 6 doit enfin paraître sur console. Seulement, le studio connaît encore des grabuges. Après un nouvel incident, Rockstar Games tient tout de même à rassurer tout le monde.

GTA 6 encore touché par une attaque

Ce week-end, la planète Rockstar a une nouvelle fois dû faire face à des personnes malintentionnées. Les sites web spécialisés Cybersec Guru et Hackread ont rapporté une nouvelle affaire inquiétante autour du studio de GTA 6. Ils ont repéré un message du groupe de hackers ShinyHunters sur le dark web dans lequel ce dernier affirme avoir piraté des données. Il réclame également une rançon, menaçant de tout divulguer si elle n'est pas payée.

De fait, les ShinyHunters auraient trouvé une faille de sécurité grâce à un service de cloud, Anodot, utilisé par la firme étoilée. Dès lors, tout le monde s'inquiétait que le groupe ait eu accès à des détails sur GTA 6 et ne les dévoile à l'avance. Mais il n'aura pas fallu attendre longtemps pour Rockstar Games confirme l'information en sa qualité d'éditeur auprès de nos confrères de Kotaku :

Nous pouvons confirmer qu'un nombre limité de données non sensibles concernant notre entreprise a été consulté à la suite d'une violation de données commise par un organisme tiers. Cet incident n'a aucune impact sur notre organisation ni sur nos joueurs. Représentant de Rockstar Games, pour Kotaku.

Cette prise de parole tend à calmer l'inquiétude. Rockstar ne précise pas de quel genre d'informations il ressort dans ce piratage, si ce n'est qu'elles ne sont pas sensibles. L'éditeur n'indique pas non plus s'il compte répondre à la rançon, mais cela serait étonnant. Il rassure également le public, qui n'est pas concerné par le hack. Il semble enfin que GTA 6 ait globalement été épargné compte tenu de la formulation de cette réponse. Espérons donc que le jeu ne soit pas victime de nouveaux leaks dans les prochaines semaines.

Brian Heder de GTA 6. © Take-Two et Rockstar Games.

Le lancement de GTA 6 doit toujours avoir lieu le 19 novembre 2026. La sortie aura lieu sur PS5 et Xbox Series X|S. Certaines rumeurs évoquent une arrivée sur PC début 2027, mais rien d'officiel encore à ce propos.