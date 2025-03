Le temps passe sans que GTA 6 donne davantage de nouvelles. Mais Rockstar Games prend une décision qui laisse imaginer une annonce de plus en plus imminente.

C'est LE jeu le plus attendu de la décennie : GTA 6 continue de faire patienter la planète gaming. Après le succès colossal du précédent opus, tous les yeux sont tournés vers Rockstar Games. Cependant, l'éditeur reste toujours aussi silencieux. Depuis le trailer de décembre 2023, le titre se fait très discret. Mais, le studio fait un pas vers sa communauté en ce début d'année. La communication pourrait bientôt s'accélérer.

Tout le monde va parler de GTA 6

Ces derniers temps, un point fait beaucoup parler autour de GTA 6. Il s'agit de son prix. Les estimations vont au-delà de ce que la plupart des joueuses et joueurs jugent comme raisonnable. Or, en l'absence de prise de parole par Rockstar, la politique tarifaire fait l'objet des spéculations.

Toutefois, cette attitude pourrait bientôt évoluer de la part de Rockstar Games. L'éditeur semble davantage prompt à la communication. De fait, le 12 février dernier, il ouvrait son serveur Discord officiel. Et il tient à ce que vous le sachiez ! Un mois plus tard, il vous le rappelle avec un nouveau tweet. Vous allez pouvoir parler encore plus de GTA 6, car il met en avant le jeu dans un salon dédié dans l'une des quatre catégories :

Dernière et future sortie , avec un salon de blabla général, un pour RDR 1 sur PC et un autre pour GTA 6

, avec un salon de blabla général, un pour RDR 1 sur PC et un autre pour GTA 6 Grand Theft Auto Online , dédié au mode multijoueur de GTA 5

, dédié au mode multijoueur de GTA 5 Red Dead Online , dédié au mode en ligne de RDR 2

, dédié au mode en ligne de RDR 2 Extra, dédié aux anciens jeux Rockstar

Ça ne paraît peut-être rien, mais cette ouverture est un pas peu commun vers sa communauté pour Rockstar Games. Ces dernières années, il s'est grandement distancié de ses fans. Alors, on peut voir ici une volonté de s'en rapprocher et de communiquer plus directement avec des milliers de joueuses et joueurs. D'ailleurs, les membres sont déjà très actifs sur le serveur, en particulier sur le salon GTA 6, vous vous en doutez. Sans compter sur les internautes qui s'enflamment sur les réseaux sociaux, voyant ici le signe d'une annonce imminente pour la date de sortie.