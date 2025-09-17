C’est un fait, Rockstar Games a d’immenses ambitions pour GTA 6. Et à en croire le studio, les joueurs peuvent s’attendre à un lancement comme ils n’en ont encore jamais vu.

Doucement mais sûrement, la fin d’année se rapproche et une grande question émerge chez les joueurs : aura-t-on l’occasion d’entendre reparler de GTA 6 avant 2026 ? En effet, depuis l’annonce de son report et les révélations qui en ont découlé, le titre de Rockstar Games est retombé dans une immense discrétion, parfois entrecoupée par de rares leaks et surtout d’innombrables rumeurs. Il faut dire aussi que cela prend du temps de préparer « le plus grand lancement de jeu vidéo de l’histoire ». Et c’est Rockstar qui le dit.

C’est officiel, Rockstar nous réserve du très lourd pour GTA 6

Dans une nouvelle offre d’emploi publiée sur le site officiel du studio, les créateurs de GTA 6, actuellement à la recherche d’un nouvel ingénieur logiciel, ne manquent en effet pas de partager leurs grandes ambitions avec ce nouveau projet. « Avec la croissance continue de GTA Online et la sortie prochaine de GTA 6, le candidat retenu dirigera à la fois l’évolution et l’exploitation de la plateforme de données qui soutiendra ce qui sera le plus grand lancement de jeu vidéo de l’histoire » peut-on notamment lire.

Ou plutôt, pouvait-on notamment lire. Car étonnamment, la page en question a depuis été mise à jour par Rockstar, qui a supprimé l’ensemble de ce paragraphe, ainsi que celui qui évoquait le fait qu’ils sont à la recherche d’une personne « passionnée par les jeux vidéo, avide de nouveaux défis et prête à perpétuer [leur] tradition de créer les meilleurs jeux au monde ». Oui, rien que cela. Si certains avaient encore des doutes sur la capacité de GTA 6 à bouleverser l’industrie de la pop-culture lors de son lancement…

Cela étant, il serait tout de même amusant de savoir pourquoi la page a finalement été mise à jour après publication. Serait-ce parce que Rockstar, habituellement très réservé sur ses ambitions, a un peu trop étalé sa confiance envers le succès de GTA 6 ? Ou au contraire parce qu’ils ont pris conscience qu’un discours aussi pompeux pourrait rapidement se retourner contre eux en cas de problème ? On l’ignore. Mais le fait est qu’il est déjà trop tard. Internet n’oublie rien, et après de tels propos, nul doute que les joueurs attendent avec une impatience décuplée le 26 mai 2026.

Source : Rockstar Games