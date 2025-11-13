La tension monte dans l’affaire opposant Rockstar à l’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). En effet, alors que nous venons tout juste d’apprendre le second report de GTA 6 au 19 novembre 2026, la bataille continue de faire rage entre les créateurs du jeu et le syndicat britannique. Ce dernier reproche au studio d’avoir injustement licencié près de quarante employés au début du mois. Et alors que les manifestations s’enchaînent devant les locaux de Rockstar North, l’IWGB annonce vouloir passer à la vitesse supérieure.

La guerre est déclarée entre Rockstar et l’IWGB

Devant l’inaction de la compagnie, qui refuse de revenir sur sa décision en réembauchant les employés récemment licenciés, l’IWGB a révélé avoir engagé une action en justice contre Rockstar pour « licenciement abusif de salariés pour activité syndicale et mise sur liste noire de ses membres ». « Nous représentons des employés qui ont été licenciés par Rockstar Games dans des circonstances qui, selon nous, constituent une victimisation et un licenciement collectif liés à leur activité syndicale », indique notamment Alex Marshall, président du syndicat.

Car les créateurs de GTA 6 ont beau se défendre en affirmant que les employés en question ont été licenciés pour avoir fait fuiter de nombreuses informations confidentielles, et non pour s’être syndiqués, pour l’IWGB, l’excuse ne tient pas. « Malgré notre représentation et nos tentatives de rencontre avec Rockstar afin de résoudre le problème par la négociation, [le studio] a refusé et a persisté à licencier des membres du syndicat d’une manière inacceptable et inégale. En conséquence, nous avons désormais déposé une plainte officielle au nom des plaignants ».

« Nous sommes convaincus qu’il s’agit ici clairement d’une tentative de démantèlement syndical. Et nous allons mettre en place une défense juridique complète avec notre groupe d’experts composé de chargés de dossiers, de juristes et d’avocats », ajoute Marshall. « Les employeurs tels que Rockstar auraient tout intérêt à comprendre que les espaces privés tels que les serveurs Discord des syndicats bénéficient de protections et que les clauses contractuelles de leur entreprise ne prévalent pas sur la législation britannique ».

Les manifestations continuent devant les locaux de Rockstar North / © Ross Greer

« Nous ne nous laisserons pas intimider »

Voilà qui risque de signer le point de départ d’un nouveau grand feuilleton donc. En tout cas si Rockstar persiste à vouloir camper sur ses positions. « Cette affaire sert d’avertissement à tous les employeurs du secteur des jeux vidéo et d’autres secteurs qui pensent pouvoir agir en toute impunité contre les travailleurs syndiqués. Nous ne nous laisserons pas intimider ». Le message est passé. En attendant, malgré la situation, le développement de GTA 6 poursuit donc actuellement son cours chez Rockstar. Le jeu serait même déjà terminé sur le papier selon les informations de Tom Henderson. Affaire à suivre...

Source : Video Games Chronicle