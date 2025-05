Alors que GTA 6 ne sortira pas avant 2026, Rockstar Games continue de faire monter la pression. Après un deuxième trailer remarqué et une avalanche de captures d’écran, le studio vient de livrer de nouveaux détails officiels sur la carte du jeu sur le site du studio. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les ambitions sont à la hauteur de l’attente : GTA 6 proposera la plus grande map jamais conçue par Rockstar.

Un monde encore plus vaste pour GTA 6

Depuis ses débuts, Rockstar s’est forgé une réputation solide grâce à ses mondes ouverts riches et crédibles. Red Dead Redemption 2 avait déjà placé la barre très haut avec un monde vaste, vivant et incroyablement varié. Mais GTA 6 semble vouloir aller encore plus loin. Selon les informations mises en ligne sur le site officiel de Rockstar, la carte de GTA 6 comprendra six grandes zones, chacune avec son propre environnement, son ambiance et ses activités.

Voici les zones déjà confirmées :

Vice City , la célèbre métropole inspirée de Miami

, la célèbre métropole inspirée de Miami Leonida Keys , un archipel côtier

, un archipel côtier Grassrivers , des terres plus rurales et marécageuses

, des terres plus rurales et marécageuses Port Gelhorn , zone industrielle et portuaire

, zone industrielle et portuaire Ambrosia , une ville secondaire au charme différent

, une ville secondaire au charme différent Et le parc national du Mont Kalaga, pour les amateurs de nature

Un mélange de jungle urbaine, de nature sauvage et de zones rurales qui promet une vraie diversité de paysages et de gameplay. Oui, Vice City est bien de retour, comme prévu. Mais contrairement à ce qu’on pouvait imaginer, elle ne sera qu’une partie du terrain de jeu de GTA 6. Rockstar adopte ici une approche plus large, en plaçant l’histoire dans l’État fictif de Leonida (inspiré de la Floride), avec une carte qui s’étend bien au-delà de la ville principale.

Une carte pensée pour évoluer avec le temps

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que Rockstar aurait prévu d’ajouter de nouvelles zones après la sortie du jeu, sans doute en lien avec GTA Online. Une rumeur persistante évoquait même l’intégration de Cuba à un moment du développement, avec des missions de contrebande entre pays. Même si cette idée aurait été abandonnée, elle montre l’ambition globale du projet GTA 6.

Ce modèle évolutif rappelle celui de GTA Online, qui s’est enrichi d’année en année. Et il semble que GTA 6 suivra une trajectoire similaire, avec un monde vivant, appelé à s’étendre et à se transformer sur le long terme. Certes, plus grand ne veut pas forcément dire mieux. Mais Rockstar a prouvé par le passé qu’il savait éviter les mondes vides et répétitifs. L’intérêt ici sera de voir comment les développeurs parviendront à remplir intelligemment cette carte gigantesque, avec des contenus variés, du rythme et de la vie.

D’autant que la présence de lieux très contrastés dans GTA 6, entre nature, villes, plages, marais, ports ou banlieues, permet d’imaginer une vraie richesse d’activités. Course-poursuite en ville, chasse au trésor en forêt, trafics en mer ou infiltration dans des entrepôts.... tout semble possible.

Source : Rockstar Games