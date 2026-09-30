GTA 6 repoussera toutes les limites pour être le plus impressionnant et réaliste possible. Rockstar donne une tonne de détails sur ce qui vous attend avec plus d'une centaine d'animaux, des PNJ réalistes, mais aussi des ouragans.

GTA 6 se présente comme le jeu de tous les excès. Rockstar a une fois de plus mis le paquet en profitant de ses très nombreuses ressources et surtout du talent de ses équipes. Aaron Garbut a confirmé que la taille de la carte de GTA 6 serait colossale, et que le studio avait redoublé d'efforts pour offrir une quantité de détails astronomique. Mais la conception même de la carte n'est pas le seul chantier. Pour la rendre vivante, Rockstar a lâché les chevaux pour atteindre un niveau de détail encore jamais vu et « dépasser toutes les attentes ».

GTA 6 sera bien le plus gros jeu de Rockstar

« Je ne pense pas que nous ayons jamais créé quelque chose d'aussi impressionnant auparavant », a affirmé Aaron Garbut, co-directeur de Rockstar, dans les colonnes de GameInformer , visiblement pas peu fier du travail de titan abattu par toutes ses équipes qui ont toutefois dû faire face à une « pression énorme », ce qui les a poussées à faire de leur mieux « pour dépasser toutes les attentes », a-t-il confirmé. Strauss Zelnick n'a eu de cesse de nous le dire lors de ses multiples prise de parole durant le développement : Rockstar cherche le réalisme et la perfection, et cela passe par une volonté de pousser les curseurs aussi loin que possible, et cette fois-ci, sans se priver.

Garbut explique qu'habituellement, dans les jeux traditionnels, on fait forcément des compromis, mais que dans le cas exceptionnel de GTA 6, il n'y a aucune limite. « Normalement, on fait des compromis entre la taille et les détails, ou entre les détails et les interactions, mais pour GTA 6, nous avons fait l'inverse : tout est poussé à l'extrême », affirme Aaron Garbut en précisant que la minutie est omniprésente, que ce soit dans les détails, l'envergure, la profondeur, l'échelle, l'interaction et la densité.

Des propos qui font écho à la prise de parole de CD Projekt qui affirmait que des jeux comme The Witcher 4 et GTA 6 ne pouvaient pas exister autrement. Si GTA 5 et Red Dead Redemption 2 vous ont impressionné chacun à leur époque, GTA 6 devrait être un bon cran au-dessus. Pour rappel, le jeu serait en développement depuis près de 10 ans et aurait un budget estimé à plus d'un milliard de dollars.

Des PNJ variés et réalistes

Si l'on attendra évidemment d'avoir le jeu entre les mains pour juger de sa réelle démesure, les promesses sont assez folles sur le papier et les premiers aperçus confirment déjà qu'il y a eu un très gros travail sur le réalisme et les détails. Le studio a tout fait pour que Vice City et ses environs soient aussi crédibles que possible. Cela passe évidemment par une population dense, mais surtout différente. L'être humain est d'une grande richesse, la Floride, berceau de l'imaginaire de GTA 6, l'est d'autant plus. Les différents trailers nous l'ont démontré avec des PNJ de tailles et de corpulences variées notamment et énormément de détails physiques ainsi que des animations naturelles. Pour rappel, Rockstar avait confirmé dans les colonnes du New York times avoir fait plus de 600 000 animations à la main. C'est colossal.

© Rockstar Games

Combien il y aura d'animaux dans GTA 6 ?

Rockstar a également pris soin de recréer une faune complète avec plus de 170 espèces animales, dont une soixantaine d'oiseaux, une trentaine de mammifères terrestres, mais aussi tout un tas de poissons ou encore des reptiles, comme les fameux alligators. « La Floride possède un écosystème animal très varié que nous voulions retranscrire fidèlement à travers les différents biomes de Leonida : les environnements urbains et ruraux, le monde aquatique, aussi bien dans les eaux intérieures que dans l'océan, mais aussi les zones humides comme les marais et les Everglades », explique Michael Kane, co-directeur des arts dynamiques chez Rockstar.

Il précise également que ses équipes ont vraiment fait un travail d'orfèvre documenté pour non seulement apporter de la crédibilité, mais aussi rendre chaque espèce unique et réaliste. Pour rappel, il a déjà été confirmé qu'un système d'étude de la faune locale serait implémenté dans le jeu, calqué sur ce qui était déjà présent dans Red Dead Redemption 2.

© Rockstar Games

Comment fonctionneront la météo et les ouragans dans GTA 6 ?

Pour aller encore plus loin et rendre les environnements de GTA 6 encore plus vivants, Rockstar a imaginé un tout nouveau système météo capable de générer plusieurs événements locaux. Owen Shepherd, vice-directeur artistique, a expliqué que le studio avait « entièrement repensé » son système météo « pour que tout soit beaucoup plus localisé et persistant » et puisse ainsi recréer les conditions météorologiques parfois capricieuses et violentes de la Floride. « Nous voulions vraiment que le monde paraisse à la fois dynamique et tangible, et atteindre une sensation d'échelle que nous n'avions encore jamais ressentie. »

On aura donc évidemment droit à des ciels dégagés, de grands soleils ou de la pluie, mais aussi et surtout des orages et vents violents, parfois même des ouragans « spectaculaires » selon le développeur, qui s'est toutefois gardé d'en parler en détail, notamment de leur impact en jeu, si ce n'est qu'ils nous en mettront plein les yeux.

Cerise sur le gâteau, la météo sera gérée de manière localisée, ce qui veut dire qu'il pourra pleuvoir dans certaines zones de la carte tandis qu'il fait plein soleil à l'autre bout. Entre les deux, la météo se dégrade petit à petit naturellement, générant par la même occasion des événements climatiques uniques comme des arcs-en-ciel par exemple. Ne reste plus qu'à voir ce que tout ça va donner en jeu dès le 19 novembre 2026.