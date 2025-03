GTA 6 sortira t-il bel et bien à l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S ? C'est la grande question que tout le monde se pose à commencer par les joueuses et joueurs. Mais les professionnels sont aussi pendus aux lèvres de Rockstar Games et attendent la date de sortie avec une grande impatience pour valider ou non le lancement de leurs propres jeux en fin d'année. Une attente qui commence à se faire longue et qui pourrait avoir des conséquences potentiellement désastreuses.

Le silence de GTA 6 pourrait peser lourd

Beaucoup de monde estime qu'un report de GTA 6 est envisageable à l'image du journaliste Jason Schreier. Il a en effet fait part de ses doutes il y a quelques mois quant à une sortie en 2025. « Rockstar a toujours eu du mal à respecter les délais. Red Dead Redemption 2 a par exemple été repoussé au printemps 2018, puis en automne 2018. Cela remonte à six ans. Les jeux d'aujourd'hui sont encore plus complexes et denses. Je serais donc choqué d'apprendre que GTA 6 sortira bien en 2025. Je tablerais plutôt sur un report en 2026 ». Évidemment, ce n'est que son opinion pour le coup, et non un leak. De son côté Take-Two Interactive martèle chaque fois que possible que Grand Theft Auto 6 sera bien disponible plus tard cette année.

En attendant la délivrance sur la date de sortie, GTA 6 fait trembler la concurrence et ça risque de poser problème. Par exemple, Electronic Arts pourrait décider d'accorder du temps supplémentaires aux équipes de DICE et des quatre studios qui travaillent sur Battlefield 6, en repoussant le jeu. Si l'éditeur a les reins suffisamment solides pour décaler l'un de ses plus gros titres à venir, ce n'est pas le cas de tout le monde et ça pourrait faire mal selon une analyse de Ben Porter, directeur chez Newzoo. Une entreprise qui dissèque le marché vidéoludique en détail.

« Si vous êtes une société de jeux qui retient son souffle en attendant la sortie de GTA 6, et que celle-ci est retardée de trois, quatre, cinq ou six mois, que faites-vous ? Soit vous êtes en mesure de vous lancer dans ce grand trou noir béant, soit vous devez prolonger votre cycle de développement de six mois supplémentaires. Je suis certain que certaines entreprises vont faire faillite à cause de cela, n'est-ce pas ? » a déclaré Ben Porter.

Source : PC Gamer.