Voilà maintenant une semaine jour pour jour que Rockstar Games a officiellement lancé les précommandes de GTA 6, et que les fans sont désormais à l’affût du moindre détail qu’il est possible de trouver à son sujet. Car le troisième trailer comme les premières images de gameplay ont beau continuer à se faire désirer pour le moment, cela n’a pas empêché le studio de dévoiler une ribambelle de détails inédits sur ce que l’on peut attendre du jeu. Avec, notamment, la confirmation du retour de l’une des mécaniques de GTA San Andreas.

GTA 6 confirme le retour d’une mécanique très appréciée

En effet, cela ne paraît peut-être pas à première vue, mais la révélation de tous les avantages qui attendent les possesseurs de l’Édition Ultime de GTA 6 nous a permis d’apprendre un certain nombre de choses sur le gameplay du jeu. On sait par exemple désormais que la personnalisation de Lucia et Jason sera extrêmement poussée, et que de nombreuses activités seront au cœur de notre expérience au sein de Leonidas. Parmi elles notamment : la possibilité de partir à la recherche de diverses voitures classiques, comme dans GTA San Andreas.

« Retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman » peut-on en effet lire sur le site officiel de GTA 6, qui décrit également l’homme en question comme un « collectionneur excentrique ». De quoi confirmer que cela devrait faire partie d’un ensemble de quêtes annexes, donc, chose qui n’était plus vraiment arrivée depuis 2004. En tout cas pas à cette échelle, puisque GTA 4 proposait tout de même lui aussi quelques voitures cachées à son époque.

Les détails sont maigres, mais les fans sont déjà aux anges

Pour l’heure, il reste toutefois bien difficile de savoir à quoi réellement s’attendre sur la question. S’agira-t-il de véritables missions scénarisées, dans la pure tradition des jeux Rockstar, ou GTA 6 s’inspirera-t-il plutôt de ce qu’a pu faire Playground Games avec les Forza Horizon ces dernières années ? C’est-à-dire en se contentant de nous donner quelques indices sur la localisation et/ou la nature des véhicules à retrouver, histoire de permettre au joueur de se livrer à un petit jeu de piste dans les rues animées de Vice City et ses alentours ?

On l’ignore. Mais dans tous les cas, une chose est sûre : le retour de cette mécanique dans GTA 6 réjouit déjà de nombreux fans. « En tant que passionné de voitures, je suis vraiment ravi que le concept de ‘granges cachées’ soit intégré au jeu ! On pourra dénicher et restaurer de vieilles voitures de collection, c’est complètement dingue », affirme par exemple l’un d’eux sur Reddit. « C’est génial, j’ai toujours voulu plus de missions où il faut se procurer des voitures. Le jeu s’appelle GTA, après tout, pas ‘Braquage de banques’ », ironise un autre de son côté. Et il a tout à fait raison.

Source : Rockstar Games