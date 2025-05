GTA 6 est officiellement retardé, mais ce report de la date de sortie, s’il divise les joueurs, est en réalité une bonne chose, à la fois pour le jeu et pour les équipes de Rockstar.

C’est désormais officiel : GTA 6 ne sortira pas en 2025, comme beaucoup l’espéraient. Rockstar Games a annoncé une nouvelle date, fixée au 26 mai 2026. Un coup dur pour les fans, mais une décision qui, finalement, ne surprend personne en interne ?

Un retard qui ne tombe pas du ciel pour GTA 6

Depuis plusieurs mois, les bruits de couloir allaient dans le même sens pour GTA 6. Même en interne, chez Rockstar, personne ne semblait croire sérieusement à une sortie en 2025. D’après le journaliste Jason Schreier, plusieurs développeurs voyaient déjà ce report comme inévitable. Trop de travail. Pas assez de temps. Et surtout, une volonté assumée d’éviter le crunch.

Ce mot, devenu tristement célèbre dans l’industrie, désigne ces périodes de développement sous pression, avec des heures à rallonge, parfois jusqu’à l’épuisement. Rockstar veut manifestement tourner la page de cette époque, notamment après les critiques qui avaient suivi la sortie de Red Dead Redemption 2. GTA 6 ne devait pas suivre le même chemin.

Mieux vaut tard que bâclé ?

Pour beaucoup, ce report de GTA 6 est donc une bonne chose. Certes, attendre encore un an n’est pas réjouissant. Mais si cela permet aux équipes de travailler dans de meilleures conditions, et au jeu d’arriver plus abouti, alors le choix semble logique.

Take-Two, la maison mère de Rockstar, soutient officiellement cette décision. Son PDG parle même d’un délai nécessaire pour “réaliser pleinement la vision créative” du studio. Des mots qui visent autant à rassurer les joueurs qu’à calmer les investisseurs.

Ce changement a des conséquences bien au-delà de Rockstar. En s’absentant de 2025, GTA 6 laisse un immense vide dans le planning des sorties. D’autres éditeurs pourraient en profiter pour avancer ou repositionner leurs jeux. Certains analystes prédisent même que l’année 2025 pourrait être dominée par Nintendo.

Cela dit, cette absence ne fera pas que des heureux. Certains investisseurs, qui misaient gros sur un lancement fin 2025, risquent de grincer des dents. Surtout après des mois de communication rassurante de la part de Take-Two, qui affirmait encore récemment “se sentir confiant” sur la date de sortie.

Source : Jason Schreier