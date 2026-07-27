Si vous prévoyez d’acheter GTA 6 sur PS5, attention : une restriction régionale pourrait bien s’appliquer et vous empêcher de profiter de votre jeu. Voici comment y échapper.

Voilà maintenant un mois que Rockstar Games a officiellement donné le coup d’envoi des précommandes de GTA 6, entourées par une polémique qui sera loin d’être passée inaperçue. Car comme nous avons pu le découvrir pour l’occasion, il s’avère que le jeu n’aura pas droit à une vraie version physique, mais à un simple « code dans la boîte », ce qui est naturellement loin de plaire aux joueurs. Et les choses ne s’arrêteront pas là, puisque les possesseurs de la version PS5 de GTA 6 pourraient également faire face à un problème de restriction régionale.

Attention aux restrictions régionales pour GTA 6 sur PS5

En effet, comme révélé par Rockstar dans une version mise à jour de sa page de support, l’utilisation des codes du jeu sera soumise à des « restrictions régionales […] dépend[a]nt de la zone géographique associée à votre compte ». En d’autres termes, cela signifie que si vous achetez GTA 6 dans une région différente de celle où vous avez créé votre compte, comme au Royaume-Uni au lieu de la France, de la Belgique ou de la Suisse par exemple, vous risquez de ne pas pouvoir accéder au jeu avec votre compte PlayStation Network.

C’est pourquoi Rockstar recommande vivement aux joueurs « d’acheter le jeu auprès d’un revendeur situé dans le pays de votre compte » afin de pouvoir « éviter tout problème d’activation ». En sachant, comme le précise le studio, que cela ne concerne que la version PS5 de GTA 6, puisque les codes achetés sur Xbox Series ne sont pas soumis au même système de restriction régionale que sur PlayStation. Voilà qui risque bien d’ajouter une bonne dose d’huile sur le feu vis-à-vis de l’éditeur dans l’affaire de l’abandon des versions physiques.

© Rockstar Games

Le détail complet des zones géographiques

Pour éviter que toute erreur ne soit commise, Rockstar a alors partagé sur son site officiel le détail du découpage des régions, qui précisent les pays dans lesquels vous pouvez acheter GTA 6 sans prendre le risque de ne pas pouvoir utiliser votre code à l’arrivée :

Brésil : Brésil

Brésil Amérique latine : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay.

Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay. Amérique du Nord : États-Unis, Canada

États-Unis, Canada Corée : Corée du Sud

Corée du Sud Japon : Japon

Japon Royaume-Uni : Royaume-Uni

Royaume-Uni Arabie saoudite et Émirats arabes unis : Arabie saoudite, Émirats arabes unis

Arabie saoudite, Émirats arabes unis Reste de l'Asie : Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Singapour, Taïwan, Thaïlande

Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Singapour, Taïwan, Thaïlande Reste de l'EMEA et de l'Asie : Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

Précisons pour finir que si les joueurs japonais ne disposent que de 170 jours pour utiliser leur code de GTA 6 avant expiration, cette restriction ne s’applique dans aucune autre zone en dehors du Japon. Il s’agit d’une restriction régionale unique, qui nous est heureusement épargnée ailleurs.

Source : Rockstar Games