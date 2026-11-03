À l'approche imminente de GTA 6, un géant de l'IA impose de grands changements pour éviter d'énormes problèmes juridiques qui pourrait lui coûter extrêmement cher.

Anthropic, le géant de l'IA à l'origine de Claude, a discrètement commencé à restreindre les types de tâches que le modèle accepte d'effectuer, notamment en ce qui concerne le modding, la décompilation ou l'ingénierie inverse du code de jeux vidéo. Si l'entreprise n'a pas exacement spécifié les raisons derrière ces changements drastiques, elles sont assez évidentes : les cas récents de jailbreak, surtout en vue de la sortie d'un certain GTA 6.

Quelles mesures prend Anthropic avec l'IA Claude en amont de la sortie de GTA 6 ?

La communauté du jeu vidéo a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps : d’abord en raison des fuites majeures et virales concernant GTA 6, et ensuite parce que les communautés de hackers et de moddeurs ont découvert à quel point l’intelligence artificielle peut grandement faciliter leur travail, notamment s'agissant de jailbreak des consoles comme la PS5 ou la Nintendo Switch 2 récemment.

La puissance de l'IA a permis à des moddeurs quelques folies comme placer Mario dans l'univers sombre d'Elden Ring, ou encore de rendre GTA Vice City jouable sur un navigateur. Sauf que les développeurs et ayant-droits sont pour l'instant totalement impuissants face à ce genre d'action à l'encontre de leur création.

Les derniers développements autour du jailbreak des consoles PS5 et Nintendo Switch 2 a ainsi notamment forcé Anthropic, créateur de Claude, une IA très populaire, de prendre des mesures visant à restreindre les capacités du modèle à opérer de l'ingénierie inverse dans le domaine du code de jeux vidéo, comme l'a rapporté Tom's Hardware.

Alors que GTA 6 approche à grands pas, Sony et Microsoft espèrent en effet se tailler une part du titanesque gâteau que va représenter la sortie d'un des produits culturels les plus attendus de ces dernières années. Sur la PS5, le géant japonais se bat avec les hackers utilisant l'IA pour la jailbreak en mettant régulièrement à jour le logiciel de la console. Mais l'intelligence artificielle ne cesse d'aller plus vite qu'eux. Cela a donc forcé les géants de l'IA à prendre ces mesures d'urgence, au risque d'encourir d'énormes problèmes judiciaires.

Brian Heder dans GTA 6 © Rockstar Games

Des mesures d'urgence pertinentes ?

Cette soudaine préoccupation pour le droit d'auteur, en partie motivée par la sortie imminente de GTA 6 « souligne l'ironie de voir des entreprises pionnières en IA, qui ont copié les informations et les œuvres d'art du monde entier pour leurs ensembles d'entraînement, s'inquiéter maintenant de la violation du droit d'auteur », comme le rapporte notre confrère Bruno Ferreira chez Tom's Hardware.

Malheureusement, même si quelques géants de l'IA se décident enfin à respecter les droits d'auteur et des considérations d'éthique basiques en appliquant de telles restrictions vis-à-vis du piratage ou du modding de jeux ultra populaires et attendus comme GTA 6, si la chose ne se généralise pas, les hackers n'auront qu'à chercher un autre modèle dépourvu de telles limitations pour reprendre leur activité.

Source : Tom's Hardware