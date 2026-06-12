Suite aux différentes conférences gravitant autour du Summer Game Fest 2026, force est de constater que les mois de septembre et octobre vont être incroyablement denses en termes de sorties de jeux de tous horizons. La faute à un GTA 6 à venir normalement le 19 novembre 2026 et qui fait peur à tous les éditeurs (à part éventuellement Nintendo qui ne joue pas dans la même cour). Une telle concentration de sorties risque cependant de faire énormément d'ombre à certains titres, dont un qui a pris la sage décision de décaler un peu son lancement pour tâcher d'alléger le calendrier vidéoludique de cet automne.

Un geste valeureux dans un climat de peur général face au boss final GTA 6

De fin août à octobre 2026, le calendrier des sorties vidéoludiques s'annonce proprement implacable. Cela est immanquablement à imputer à un GTA 6 à venir le 19 novembre. Par peur qu'il agisse comme un trou noir qui va cannibaliser toutes les ventes et l'attention du monde du divertissement, de nombreux studios se sont donc à la place donnés rendez-vous courant septembre/octobre. Rien que le nombre de sorties majeures à venir les 24 et 25 septembre 2026 donne le tournis : Control Resonant, Dragon Quest 11 S, Silent Hill Townfall le 24 et Onimusha Way of the Sword le lendemain, sans compter d'autres jeux comme Harvest Moon, Hot Wheels Infinite Rush ou encore Valor Mortis.

Face à cette volonté d'éviter un mois de novembre hautement radioactif à cause de la bombe nucléaire à venir qu'est GTA 6, le dernier jeu de la liste a toutefois pris une décision salutaire pour tout le monde. Valor Mortis, le très prometteur Souls-like FPS sur fond de guerre napoléonienne développé par le studio derrière la licence Ghostrunner, a en effet fraîchement annoncé le report de sa date de sortie. Il nous donne désormais rendez-vous le 13 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

« Lorsque nous avons choisi le 24 septembre, qu'on avait fixé plusieurs semaines avant le State of Play, le Summer Game Fest et le Xbox Games Showcase, cela semblait être une date très claire. Mais on a très rapidement déchanté », a expliqué l'éditeur de Valor Mortis. Gageons que, dans ce climat de peur de GTA 6, d'autres reports similaires risquent d'avoir lieu à l'avenir, au risque que les studios se brûlent les ailes à vouloir esquiver le mastodonte de Rockstar, quitte à se noyer au milieu d'autres jeux qui souhaitaient faire de même.

Source : Valor Mortis sur X.com