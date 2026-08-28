GTA 6 continue de faire peur à tous les acteurs de l'industrie. Le studio Cloud Imperium Games fait une annonce qui va décevoir celles et ceux qui attendent le prometteur Squadron 42.

Le raz-de-marée assuré par la sortie de GTA 6 invite certains éditeurs à repenser leur propre calendrier. On le voit bien avec le bouchon qui s'est créé pour le mois de septembre 2026. Mais cette fois, c'est d'un report plus lointain dont il est question. Cloud Imperium Games vient d'annoncer le report de Squadron 42, le pendant solo de Star Citizen, alors que le jeu a dernièrement dépassé le milliard de dollars récolté grâce à sa campagne de financement participatif.

Squadron 42 veut à tout prix éviter GTA 6

Chris Roberts, le co-fondateur de Cloud Imperium, a tenu a annoncé la nouvelle en personne. À travers une lettre adressé aux joueurs, il confirme que Squadron 42 n'arrivera pas à la fin de l'année 2026 comme cela était prévu. Malgré le milliard de dollars récoltés par financement participatif et les dix ans de développement, le jeu de science-fiction va se faire encore attendre un petit peu sur PC... à cause de GTA 6.

Car oui, la principale raison évoquée pour le report de Squadron 42 est bien GTA 6. Un choix étonnant quand on sait que le jeu de Cloud Imperium est prévu sur PC, quand celui de Rockstar Games sera lancé sur PS5 et XBOX Series X|S le 19 novembre prochain. Pour autant, Roberts craint que son jeu n'ait pas le droit à une couverture face au géant qui s'avance :

Bien que GTA 6 ne sorte pas sur PC en novembre prochain, la quasi-totalité des médias et la plupart des créateurs de contenu se pencheront sur le sujet, ne laissant que peu de place à d'autres sujets d'actualité. Chris Roberts

À quand est repoussé le jeu de science-fiction de Cloud Imperium ?

Il n'y a pas que de l'ombre au tableau avec cette annonce. De fait, Chris Roberts ne laisse pas ses fans de Star Citizen complètement démunis. Bien que le lancement de GTA 6 complique la situation pour Squadron 42, ce n'est toujours qu'une question de temps avant sa sortie, puisqu'il arrivera en 2027 :

La sortie de Squadron 42 est repoussé au printemps 2027.

Des backers historiques ayant contribué à la campagne de financement pourront le tester du 9 au 10 octobre 2027.

Après cette phase, la date définitive de sortie sera annoncée.

© Cloud Imperium Games