Certains développeurs ne s’en cachent pas : lorsque l’annonce du report de GTA 6 est finalement tombée, ce fut pour eux une belle occasion de sabrer le champagne. Il faut dire que dans cette industrie, absolument personne n’a envie de se retrouver face au futur mastodonte de Rockstar, qui va assurément tout cannibaliser sur son passage. Et maintenant que la date du 26 mai 2026 a été lâchée, on pourrait croire que cela tend à rassurer un peu tout le monde. Mais c’était sans compter les nombreuses rumeurs faisant étant d’un potentiel nouveau report pour le jeu.

Un nouveau report en vue pour GTA 6 ?

En effet, cela fait plusieurs mois déjà que de multiples sources évoquent la possibilité que GTA 6 manque également sa sortie au mois de mai, de sorte à privilégier une sortie en fin d’année pour tous les bénéfices que cela implique. Et bien qu’aucune d’elles ne puisse pour l’heure venir étayer cette théorie avec des informations concrètes, c’est pourtant un sentiment que de plus en plus de personnes semblent partager. La dernière en date ? Le très bien informé Tom Henderson, qui est lui aussi revenu sur cette question dans le dernier podcast d’Insider Gaming.

« Pour être honnête, je ne pense pas qu’il va sortir en mai. Pour certaines raisons, je ne peux juste pas voir GTA 6 sortir à ce moment-là » a notamment clamé le journaliste. « Toutes les rumeurs et compagnie ne semblent pas le suggérer. Je pense que Rockstar sont tellement perfectionnistes que pour moi, personnellement, je pense qu’on vise plutôt octobre ». Car outre le fait d’octroyer quelques mois de développement supplémentaires au studio, cela permettrait aussi à GTA 6 de bénéficier de la dynamique des ventes de fin d’année, qui sont très importantes.

Plus encore, Henderson évoque le fait que cela permettrait aussi à Rockstar de se rapprocher davantage de la sortie des prochaines consoles, et donc de rebooster rapidement les ventes avec la sortie d’une version next-gen de GTA 6, en plus certainement d’une version PC. Un peu à l’instar de ce qui s’est produit avec GTA 5 en 2013, en somme. Quant à l’annonce de ce nouveau report, elle pourrait alors tomber dès cette année, potentiellement « lors de leur prochain bilan financier qui arrive fin novembre », assure-t-il.

Une simple théorie pour l’instant

Cela étant dit, insistons néanmoins sur un point important : il ne s’agit pour l’instant que d’une simple théorie de la part d’Henderson. En effet, le journaliste a beau avoir de nombreuses sources, aucune d’elles n’est pour l’heure en mesure de confirmer quoi que ce soit au sujet d’un éventuel report de GTA 6. De fait, toutes ces informations doivent continuer à être prises avec un certain recul, en tout cas le temps que des éléments plus concrets ne viennent confirmer ou infirmer ce qui serait assurément une très mauvaise nouvelle pour les joueurs.

