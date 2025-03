L'industrie du jeu vidéo n'est pas sereine à l'approche du lancement de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S, et les joueuses et joueurs vont sûrement en faire les frais directement.

Depuis des mois, tout le monde parle de GTA 6 alors même que le premier trailer est finalement très timide, et qu'on n'a pas encore vu de gameplay. Mais rien de plus normal pour une telle licence qui a marqué l'histoire du jeu vidéo et dont le dernier épisode est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, derrière le phénomène Minecraft. Et forcément, les acteurs de l'industrie s'attendent à ce que Grand Theft Auto VI soit un carton planétaire dès le départ, ce qui pourrait nuire aux autres productions vidéoludiques actuelles ou à venir.

GTA 6 ou l'ennemi vidéoludique numéro 1

GTA 6 fait trembler absolument tout le monde et ça va directement vous impacter si l'on en croit de nouvelles indiscrétions en provenance de The Game Business. Un nouveau média fondé par Geoff Keighley et l'ancien rédacteur en chef de Gamedinsutry.biz, Christopher Dring. Dans une première newsletter, ce dernier est revenu sur l'impact du lancement sur GTA 6 sur les autres jeux, et au moins trois « grands éditeurs » lui ont confié se préparer à repousser leurs futurs titres pour ne pas être en confrontation directe avec le prochain bébé de Rockstar Games.

« Les jeux de Rockstar absorbent toujours beaucoup d'argent et, plus important encore, de temps sur le marché. Nous ne voulons pas nous en approcher. Nous élaborons de nombreux plans différents pour nos titres » a avoué le patron de l'un des plus grands éditeurs. « Même sans GTA, il est extrêmement difficile de trouver une fenêtre pour faire briller les nouveaux jeux. Le vrai manque, c'est le temps, pas l'argent. La situation est difficile » explique un second dirigeant au sujet de GTA 6.

Pour le patron d'un grand éditeur européen, cela ne fait aucun doute, retarder un jeu plutôt que d'être face à Grand Theft Auto VI est la meilleure option. « Nous ne voulons pas lancer notre jeu juste avant ou juste après GTA 6. S'il arrive à la fin du mois d'octobre, cela signifie que vous devez soit le lancer tôt - ce que beaucoup de gens semblent faire avec la récente surabondance de dates de sortie estivales; soit le lancer plus tard, ce qui vous met en concurrence avec les soldes du Black Friday ».

Des conséquences sur vos jeux service

Parmi les éditeurs qui sont prêts à repousser leurs jeux afin qu'ils ne soient pas cannibalisés, il y a Electronic Arts qui a ouvertement dit qu'il n'hésiterait pas à une seconde à retarder Battlefield 6. Le hic, c'est que si tout le monde fait ça, ça risque de créer un nouvel embouteillage. « Bien sûr, le problème, c'est que tout le monde va faire pareil. Donc, trois à quatre semaines avant ou après GTA 6, vous verrez de nombreux jeux proposer du contenu dans ce qu'ils pensent être une zone de sécurité ».

Si les prochains jeux solo et multijoueur veulent fuir absolument un affrontement avec GTA 6, les jeux service comme Call of Duty par exemple ne seraient pas sereins et vous allez probablement le payer. En effet, même de simples mises à jour pourraient ne pas voir le jour à cause de Grand Theft Auto 6. « The Game Business s'est entretenu avec deux développeurs du Top 10 des jeux service, et ils ont également admis qu'ils ne prévoyaient aucune mise à jour majeure de leurs jeux pendant la période de lancement de Grand Theft Auto VI ». Bien qu'on ait aucun détail, l'avenir de GTA Online pourrait également bouleverser les choses, sauf si le multijoueur est vendu séparement.

Source : The Game Business.