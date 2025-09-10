Si le report de GTA 6 a indubitablement fait des millions de déçus, il a aussi fait le bonheur de certains studios, qui se réjouissent de pouvoir échapper à la confrontation avec Rockstar.

C’est un fait : GTA 6 est incontestablement le jeu le plus attendu de l’industrie à l’heure actuelle. Il l’était déjà avant même son annonce, alors que GTA 5 enchaînait les heures supplémentaires sur les nouvelles machines, et il l’est d’autant plus depuis que son premier trailer a enfin été révélé en fin d’année 2023. De fait, dire que le prochain titre de Rockstar Games est redouté par les autres studios, aussi gros soient-ils, relèverait assurément de l’euphémisme. Et cela, les récents propos de Sucker Punch sur la question peuvent en témoigner.

Le report de GTA 6 n’a pas fait que des déçus

Si tout s’était passé comme prévu à l’origine, nous devrions actuellement nous trouver aux portes de la sortie de GTA 6, qui était initialement attendu pour l’automne 2025. Malheureusement, nous l’avons appris il y a quelques mois, Rockstar préfère finalement accorder un peu de temps de développement supplémentaire à son titre, qui a donc été reporté au 26 mai 2026. Et si cette nouvelle a naturellement déçu des millions de joueurs à travers le monde, du côté de certains studios, en revanche, elle a été accueillie avec beaucoup de soulagement.

C’est notamment le cas pour Sucker Punch, qui s’est sans surprise réjoui de pouvoir échapper à la confrontation entre GTA 6 et Ghost of Yotei, dont la sortie est prévue pour le 2 octobre prochain en exclusivité sur PS5. « Nous avons tous encore la gueule de bois » s’est en effet exclamé Nate Fox avec humour au micro de MinnMax lorsque le journaliste lui a demandé s’ils avaient sabré le champagne à l’annonce du report du jeu. « C’est une gueule de bois de plusieurs mois. C’était une super journée ! » ajoute ensuite le directeur du jeu, tout sourire.

Bien sûr, derrière cette touche d’humour se cache alors une vraie réalité : celle d’un GTA 6 qui fait peur, tout le monde ayant parfaitement conscience du véritable rouleau compresseur qu’il sera à son lancement. Ceci explique d’ailleurs pourquoi beaucoup d’éditeurs ont attendu que Rockstar prenne la parole pour annoncer la date de sortie de leurs jeux, tandis que d’autres, comme Death Stranding 2: On the Beach par exemple, ont avancé la leur autant que possible pour y échapper. À partir de là, on ne peut donc que comprendre la réaction des développeurs de Ghost of Yotei.

Source : MinnMax