GTA 6 a présenté son gameplay officiellement il y a quelques jours, donnant un aperçu de l'évolution de ses mécaniques de plus en plus réalistes. Mais Rockstar Games a tout de même dû faire des concessions sur ce plan pour préserver votre plaisir de jeu.

GTA 6 pourrait bien rivaliser avec Les Sims et inZOI à bien des égards. Le futur blockbuster de Rockstar compte bien pousser le réalisme du gameplay plus loin que ce que la licence a jamais proposé, avec une tonne de nouvelles mécaniques. Cela dit, les équipes de développement sont quand même revenu sur certains points, notamment concernant le réfrigérateur. Le but était de garder une part de fun dans la pratique.

GTA 6 ne vous fera pas faire les courses finalement

Red Dead Redemption 2 avait déjà marqué un précédent dans les productions Rockstar en matière de réalisme. Dès lors, on ne s'étonnera pas que le prochain jeu du studio se permette d'aller encore plus loin. GTA 6 a déjà annoncé et présenté une part de ses fonctionnalités et on peut dire que certaines auraient de quoi figurer dans une simulation de vie :

Jason et Lucia prendront ou perdront du poids selon leur activité et ce qu'ils mangent

La police vous recherchera selon votre apparence physique, donc changer de vêtement ou de coiffure fera baisser votre indice de recherche

Le vol de voiture a été complexifié

L'aspect roleplay offre plus d'interactions avec les PNJ et les animaux

Pour autant, il ne fallait pas non plus aller trop loin pour ne pas empiéter sur le plaisir du jeu. Rob Nelson, responsable du développement chez Rockstar North, a expliqué à nos confrères de Famitsu qu'ils ont finalement abandonné un « un système qui vous aurait permis d'acheter des produits à l'épicera pour réapprovisionner le réfrigérateur ».

© Rockstar Games

En effet, Rockstar voulait initialement vous permettre de faire vos courses dans tout un tas de « magasins proposant des produits que vous auriez pu acheter et ramener chez vous pour remplir le réfrigérateur ». Mais les équipes de GTA 6 se sont rendues compte que c'était peut être un peu trop ambitieux, même pour elle. Nelson rapporte que « comme cela compliquait le fonctionnement du jeu, nous avons dû simplifier le système ».

Cet exemple est particulièrement parlant pour parler du côté pointilleux de Rockstar Games. Nelson résume la philosophie du studio : « nous essayons toujours de trouver le juste équilibre entre réalisme et confort de jeu ». C'est pourquoi même une mécanique aussi anecdotique que le remplissage du réfrigérateur n'est pas laissée au hasard dans GTA 6 :

Plutôt que de simplement aller au réfrigérateur pour prendre un en-cas ou de se rendre au restaurant juste pour le roleplay, nous voulons donner un sens à chaque action. Rob Nelson, pour Famitsu.