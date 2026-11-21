De nouvelles découvertes dans GTA 6 renforcent la théorie de fans selon laquelle le jeu se déroulerait dans le même univers que Red Dead Redemption 2.

Les fans des jeux Rockstar vont avoir matière à réfléchir avec ces éléments trouvés dans GTA 6. En prêtant attention aux détails, on remarque plusieurs éléments qui nous rappellent des souvenirs. Plusieurs noms mentionnés dans des livres de Vice City renvoient directement à Red Dead Redemption 2. Et si les deux jeux étaient liés ? En tout cas, nous tenons là un Easter egg intéressant qui vient nourrir toutes les théories de la communauté en ce sens. Vous allez voir, ça devrait vous rappeler des souvenirs.

Un événement de Red Dead Redemption 2 raconté dans GTA 6

Prenez-vous le temps de lire les documents que vous trouvez dans GTA 6 ? Eh bien vous devriez peut-être. C'est en tout cas comme ça qu'on a trouvé une référence étonnante au western culte de Rockstar Games. En effet, l'un des romans que Brian conservent dans sa marina à Key Lento raconte l'histoire d'un personnage nommé Rust McCreary. Or, ce dernier semble vivre des aventures qui font échos à nos souvenirs de Red Dead Redemption 2.

De fait, l'histoire de Rust McCreary raconte notamment comment il a retrouvé le corps sans vie d'un certain Flaco Hernandez, abandonné dans la neige près d'un lieu nommé Cairn Lake. Les joueuses et joueurs se souviendront alors comment, dans la peau d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, ils ont justement abattu un pistolero du même nom, et ce, au même endroit... Drôle de coïncidence avec ce roman de GTA 6 !

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On se rappellera aussi que, dans Red Dead Redemption 2, on a l'occasion d'aider l'écrivain Theodore Levin a écrire ses chroniques. Notre cow-boy raconte alors comment il a traqué différentes cibles. Ce pourrait-il que le livre de GTA 6 soit tiré des écrits de cet auteur ? Les deux feraient-ils vraiment partie du même univers ? Cela renforcerait alors la théorie des fans qui voient en Jason un descendant d'Arthur Morgan du fait de leur ressemblance physique. À moins qu'on y voit le signe ici qu'Arthur soit un personnage fictif et que RDR serait une œuvre littéraire de Grand Theft Auto ? Ça donne à réfléchir...