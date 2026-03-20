Vous pensiez que personne ne pouvait battre Rockstar Games en termes de popularité ? Détrompez-vous. Si GTA 6 reste incontestablement le jeu vidéo le plus attendu de la décennie, si ce n’est même de l’histoire au global, il ne semble en revanche plus être le produit culturel qui attire le plus l’attention du public. Pour preuve : à quelques mois seulement de sa sortie, le prochain titre de Rockstar vient tout juste de perdre le record établi par son second trailer en mai 2025. Et il ne le doit à nul autre… que Spider-Man 4.

GTA 6 perd l’un de ses records à cause de Spider-Man 4

En effet, si vous avez suivi un minimum l’actualité cinématographique, il ne vous aura sans doute pas échappé que Marvel a enfin dévoilé le très attendu premier trailer de Spider-Man: Brand New Day, prochain film du MCU consacré à l’araignée sympa du quartier. Et sans surprise, ce dernier a provoqué un véritable raz-de-marée chez les fans, qui ont été des millions à se jeter dessus et à le commenter en l’espace de quelques heures. Plus de 500 millions, pour être exact, si l’on en croit les données partagées par Global Box Office au sujet de ce Spider-Man 4.

Le plus impressionnant, toutefois, reste que ce chiffre pharamineux a été atteint en l’espace de douze heures seulement, ce qui permet à Marvel de signer un nouveau record. Un record qui, vous l’aurez compris, était détenu par Rockstar et GTA 6 depuis l’an dernier, le second trailer du jeu ayant enregistré plus de 475 millions de vue en seulement 24h. Bien sûr, difficile d’être surpris quand on connaît l’engouement du public pour Spider-Man, qui reste l’un des super-héros les plus populaires et appréciés de la pop-culture.

Néanmoins, au vu de la perte d’influence des films Marvel ces dernières années, cela s’annonce plus que prometteur pour Spider-Man 4, qui pourrait bien relancer l’engouement du public pour le MCU. Mais il faut dire aussi que la compagnie américaine se donne les moyens nécessaires pour cela. Campagne marketing particulièrement agressive sur les réseaux sociaux, événement spécial impliquant la présence de Tom Holland en plein cœur de New York, Marvel ne recule devant rien pour promouvoir ce futur Spider-Man 4.

Une contre-attaque possible de la part de Rockstar ?

D’autant plus que Brand New Day marquera un nouveau départ pour le super-héros après les événements tragiques survenus dans Spider-Man: No Way Home en 2021. Pas étonnant, donc, que le public ait répondu présent en masse pour le premier trailer de cette suite très attendue. Reste maintenant à savoir si Spider-Man 4 parviendra à conserver son record, que ce soit avec ce trailer ou l’un de ceux à venir d’ici sa sortie le 29 juillet 2026, ou si GTA 6 lui reprendra sa couronne avec la diffusion de son troisième trailer. Réponse dans les prochains mois.

Source : Global Box Office