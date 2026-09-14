Plus de 13 ans après GTA 5 et pas moins de 8 ans après Red Dead Redemption 2, GTA 6 débarquera enfin à toute allure le 19 novembre 2026. Forcément, les attentes sont plus que démesurées pour ce qui s’annonce comme l’un des jeux vidéo les plus chers de tous les temps, mais aussi l’un des plus gros événements de l’industrie de la décennie. Du côté de Rockstar, ce n’est visiblement pas l'ambition qui manque. Avec Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, le studio s’était offert un personnage qui a durablement marqué les joueurs. Et la firme à l’étoile compte bien retrouver cette alchimie avec Jason et Lucia, son nouveau duo de protagonistes de GTA 6.

GTA 6 pourra-t-il avoir un impact émotionnel aussi fort que RDR 2 ?

C’est un défi de taille que s’est lancé Rockstar. Si Niko Bellic et John Marston ont eux aussi marqué leur époque, Arthur Morgan occupe une place à part dans la galerie des personnages du studio. Presque une décennie après la sortie de Red Dead Redemption 2, difficile en effet de ne pas penser à son protagoniste attachant et sa narration mémorable. GTA 6 devra passer après cet ascenseur émotionnel, mais pas question pour Rockstar de délaisser l’un des aspects les plus marquants de son précédent jeu. Interrogé par TroisCouleurs, Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, explique qu’il était important pour les équipes de justement le conserver. « Nous voulions exploiter la richesse que nous avions réussi à apporter à l'univers de Red Dead Redemption 2 et la possibilité d'interagir avec cet univers de manière bien plus profonde. Mais aussi ce lien émotionnel que les joueurs finissent par tisser avec Arthur », explique-t-il.

Un pari qui semble risqué avec un duo de protagonistes, mais pour Nelson il n’a jamais été question de revenir à un héros unique pour GTA 6. Cependant, le studio semble cette fois vouloir donner davantage de corps, de cohérence et d’intimité à ce duo, en faisant peser leur relation sur l’aventure. Une intention qui se retrouve notamment dans les séances les plus calmes aperçues dans le trailer de gameplay. Par exemple, Nelson cite un passage où Lucia est jetée dans un escalier avant que le joueur ne passe à Jason. « Quand on la voit se faire pousser dans les escaliers, puis qu'on passe à lui et qu'on ne l'entend plus, il y a un sentiment d'inquiétude qui nous envahit », explique-t-il.

© Rockstar Games

L'intime comme vecteur émotionnel

Rockstar estime que ces respirations sont essentielles et ont contribué au succès de RDR 2. « C’était certains des aspects les plus captivants de Red Dead Redemption 2 et nous voulions voir si nous pouvions en intégrer certains dans GTA 6 », ajoute Nelson. Reste désormais à savoir si Jason et Lucia parviendront à susciter le même attachement que les joueurs ont avec Arthur Morgan. Rockstar essaiera donc d’y parvenir en faisant exister ses personnages en dehors de l’action, avec des interactions du quotidien plus intimes et une relation plus présente dans les décisions des joueurs. Ces derniers pourront d’ailleurs directement l’impacter, positivement comme négativement. Rendez-vous le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series pour découvrir si ce nouveau duo vous émouvra aux larmes comme Arthur Morgan.

Source : TroisCouleurs