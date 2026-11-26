Une semaine à peine après sa sortie, GTA 6 fait déjà parler de lui pour une raison dont Rockstar se serait bien passé : plusieurs joueurs affirment que le jeu a « grillé » leur PS5, et quelques témoignages concernent aussi les Xbox Series X|S. Écran figé, artefacts verts, fumée, console morte, on fait le point sur ce que l'on sait vraiment, et surtout sur les bons réflexes pour protéger votre machine.

De nombreux rapports d'incidents inquiétants principalement sur PS5 depuis la sortie de GTA 6

Parmi les divers rapports d'incident qui fusent sur la Toile depuis la sortie de GTA 6, le cas le plus viral est celui de shivjam. La streameuse a ainsi partagé un extrait de son live : alors que Jason grimpe sur une moto avec Lucia, l'image se fige, se pixellise et vire au vert avant que la console ne rende l'âme. Son verdict, posté sur X, est sans appel : selon elle, « la console est morte ». Sa PS5 avait déjà planté une première fois pendant la même session, avant de lâcher pour de bon. Face aux internautes qui pointaient la poussière, shivjam a montré l'intérieur de sa machine : très peu de saleté sur le ventilateur, et une console installée dans un espace dégagé, assure-t-elle

D'autres créateurs de contenu ont rapporté des déboires similaires avec GTA 6, dont le streamer JoJoJoslah_, qui avait mis le jeu en pause pour s'absenter quelques minutes, pour découvrir à son retour que sa PS5 dégageait un épais nuage de fumée, la console ayant rendu l'âme. Des utilisateurs notamment sur le subreddit PS5HelpSupport ont également signalé des cas de glitches graphiques, de plantages et de surchauffe. Du côté de Xbox, GTA 6 semble pour l'instant faire moins de vagues, malgré des rapports de plantages ou de bugs visuels, principalement sur Series S.

Bon gré mal gré, la prouesse technique qu'est GTA 6, malgré un framerate limité à 30 fps, représente un « stress test » intense pour les consoles. D'après un réparateur de consoles, il a notamment relevé une consommation entre 240 et 280 W en jeu, contre 67 W en-dehors. Les composants des consoles subissent donc beaucoup de stress, ce qui contribue aux cas de pannes qui nous intéressent ici.

Comment protéger sa consoles des pannes en jouant à Grand Theft Auto 6 ?

À noter que, malgré le caractère alarmant de ces nombreux rapports depuis la sortie de GTA 6, il s'agit tout de même de cas isolés, et non d'une généralité. Toujours est-il qu'il convient d'être prudent et d'adopter quelques bons gestes et habitudes afin de prévenir au maximum une panne de votre machine, sans toutefois vous en protéger complètement non plus, avec les bonnes pratiques suivantes :

Donnez de l'air à votre console, en la laissant à l'extérieur, avec au moins dix centimètres d'espace libre autour des aérations ;

Évacuez autant que possible la poussière de l'intérieur de votre machine ;

Gardez bien à jour le système de votre console et GTA 6, afin d'avoir toujours les derniers correctifs visant à éviter les problèmes de plantages connus ;

Ne laissez pas GTA 6 tourner en pause pendant trop longtemps pour éviter de stresser la console inutilement ;

Opérez à un reset propre de la console après un plantage, en l'éteignant complètement et en la redémarrant ;

Au moindre signe inquiétant, coupez et débranchez tout pour éviter que ça n'empire ;

En cas de panne majeur, ne reste plus qu'à actionner le SAV si la console est encore sous garantie, ou bien essayer de réparer le problème par soi-même... ou malheureusement de racheter une autre console.

Sources : X.com ; Reddit