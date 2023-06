GTA est assurément une licence ultra lucrative. Difficile de faire plus populaire comme franchise. Avec ses quelque 180 millions de GTA 5 vendus partout dans le monde en une dizaine d’années d’existence et un GTA 6 qui provoque des convulsions à chaque rumeur, la licence de Rockstar attire. Oui, il est peut-être réducteur pour Take-Two de tout ramener à GTA, mais le fait est que c’est certainement ce gros bout de viande qui attire actuellement les requins.

Take-Two dans le collimateur d'un géant des médias

Dans l’océan qu’est l’industrie du jeu vidéo, se promènent désormais de très, très gros poissons, attirés par l’odeur de l’argent et de la réussite. On pense notamment aux gros groupes qui, de prime abord, n’ont visiblement rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui se retrouvent à investir massivement. L’Arabie Saoudite par exemple, jette des millions dans de grosses entités comme Nintendo, Capcom ou encore EA, tout en se faisant une place de choix sur la scène eSport.

Le groupe Vivendi lorgnait pendant un moment sur Ubisoft et a investi, ici aussi, plusieurs millions ici et là. Il détient désormais plusieurs noms du milieu, comme Gameloft, gros développeur de jeux mobiles. Ce ne sont ici que des exemples, mais ce genre de géants, ces titans même, sont de plus en plus nombreux. La société américaine Comcast en fait partie et l’entreprise s'intéresse de très, très près aux actuels propriétaires de GTA.

L'entreprise la plus détestée de l'Amérique veut son GTA

Comcast est un monstre spécialisé dans les médias. Il détient par exemple de très nombreuses chaînes de télévision, des studios d’animation, comme DreamWorks (Shrek) et a également des parts un peu partout, notamment chez les gros opérateurs du câble outre-Atlantique. Depuis quelques temps, Comcast, entreprise élue firme la plus détestée par les américains soit-dit en passant, s'intéresse grandement au jeu vidéo.

En 2022, le géant des médias est entré en discussion avec EA. Un deal qui n’a pas abouti, mais pas de quoi arrêter le PDG de Comcast puisque ce dernier continuerait à leur faire du charme.

D’après un récent rapport de Bloomberg, Comcast s'intéresserait maintenant à Take-Two avec qui il se serait rapproché. L’éditeur, mondialement connu, a un portefeuille long comme le bras, mais gère surtout un certain GTA. Difficile vu d'ici d'imaginer quel impact pourrait avoir une opération comme celle-ci sur un jeu du calibre de GTA 6. Que ce soit positif ou négatif. Rockstar ne manque pas de ressources et n'a, jusqu'ici, eu presque aucune limite, même s'il semble s'en fixer lui même désormais.

Brian L. Roberts, PDG de Comcast - via Getty images

Comcast veut une place dans le jeu vidéo, coûte que coûte

Bloomberg ne donne cependant pas plus d’informations sur le potentiel deal. Pour rappel, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, avait déjà affirmé qu’il préférerait conserver son indépendance. Toutefois, il s’est toujours dit très ouvert concernant de potentielles offres d’acquisition intéressantes.

Concernant Comcast, Bloomberg affirme également que l’entreprise serait prête à faire une offre à Activision Blizzard si jamais le rachat de Microsoft venait à échouer. Pour l’heure, tout ceci est à prendre avec des pincettes, mais Bloomberg met le doigt là où ça fait mal. Il se pourrait donc bien qu’un nouveau séisme vienne secouer le business de l’industrie sous peu. Nous verrons.

Depuis quelques années, les rachats, pourtant communs depuis les débuts de l'industrie, sont devenues de véritables feuilletons à eux seul. Les principaux acteurs, notamment Sony et Microsoft, sont surveillés de très près et enchaînent eux aussi les opérations. Bethesda, Insomniac, Bungie et peut-être bientôt Activision Blizzard, autant de rachat qui ont fait la une ces dernières années. A n'en pas douter, d'autres viendront prochainement. On pari sur qui ?