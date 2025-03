GTA 6, qui fait l'objet de rumeurs à n'en plus finir, fait peur à la concurrence et pour cause. On parle de l'un des futurs plus grands lancements de jeux vidéo de l'année, et même de la génération. Si Take-Two Interactive et Rockstar Games ne peuvent pas se louper, les autres studios et éditeurs doivent aussi faire attention à leur calendrier pour ne pas être en frontal avec Grand Theft Auto 6. Et pour l'instant, le reste de l'industrie avance à l'aveugle en attendant une communication officielle.

Rockstar Games s'agrandit avant la sortie de GTA 6

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, n'a cessé ces derniers mois de rassurer sur la sortie de GTA 6. Pour le moment, ce qui sera sûrement l'un des candidats au GOTY 2025 doit débarquer à l'automne sur PS5, Xbox Series X|S. Il n'est pas encore question d'un portage Nintendo Switch 2 ou PC, mais d'après Corsair, le lancement de la version PC pourrait avoir lieu début 2026. Ce qui serait une excellente nouvelle pour les PCistes.

Avant d'en savoir plus sur GTA 6, Rockstar Games fait une nouvelle annonce surprise que personne n'avait vu venir. Le studio a en effet cassé sa tirelire pour racheter Video Games Deluxe. Une société qui a travaillé étroitement avec R* sur la réédition de L.A Noire, L.A Noire: The VR Case Files et sur GTA The Trilogy Definitive Edition. Video Games Deluxe avait notamment été missionné de mettre à jour cette trilogie sur les consoles actuelles, iOS, Android, mais également via l'application Netflix. « Après avoir travaillé ensemble en étroite collaboration pendant de nombreuses années, nous sommes ravis que Video Games Deluxe rejoigne l'équipe de Rockstar Australia » a révélé Jennifer Kolbe, responsable de l'édition chez Rockstar Games.

Comme indiqué dans le communiqué de presse, le nom de Video Games Deluxe est donc abandonné au profit de Rockstar Australia. « Ce fut un honneur de travailler en étroite collaboration avec Rockstar Games au cours de la dernière décennie. Nous sommes ravis de faire partie de Rockstar Games et de poursuivre nos efforts pour créer les meilleurs jeux possibles » a commenté Brendan McNamara, fondateur de VGD. On ne connait pas encore les conséquences sur GTA 6, mais le jeu vient très probablement de gagner des renforts supplémentaires. De quoi éviter un report en 2026 ? Croisez tout ce que vous pouvez si vous l'attendez...

Source : Business Wire.