Un vétéran de Bethesda, connu pour son travail sur Skyrim, a lui aussi tenu à donner son avis sur GTA 6. Et autant dire qu’il ne tarit pas d’éloges à l’égard du nouveau mastodonte de Rockstar.

Difficile de passer à côté du phénomène GTA 6. Sur les plateaux télé, chez votre coiffeur, à la radio, au travail, tout le monde ne parle plus que du dernier mastodonte de Rockstar et ses quelque 45 millions de ventes estimées. Et les développeurs eux-mêmes ne cachent pas leur admiration pour le travail colossal accompli au terme de cette quasi décennie de développement. Dernier en date à s’exprimer sur Grand Theft Auto 6, Emil Pagliarulo, vétéran de Bethesda ayant notamment eu un rôle important dans Skyrim et plusieurs Fallout. Après 27 ans passés à concevoir des mondes ouverts, l’homme s’avoue impressionné comme il l’a rarement été dans sa carrière.

GTA 6 relève de la sorcellerie pour cet ancien lead de Skyrim

C’est sur Twitter que le développeur est revenu sur la multiplication des réactions enthousiastes de ses confrères, qui n’hésitent pas à présenter GTA 6 comme le sommet absolu du jeu vidéo. « Tellement d’articles et de publications de développeurs disent que GTA 6 est INCROYABLE. Comme si c’était le summum du jeu vidéo. Comme s’il n’y aurait jamais mieux », a-t-il observé dans un premier temps. Une admiration générale qui pourrait sembler excessive, mais, contrairement à ce que pourrait penser cette amorce, le lead designer de Skyrim ne compte pas jouer les rabat-joie. Bien au contraire.

« Je crée des jeux depuis 27 ans, je suis dans cette industrie depuis 30 ans. Et c’est… absolument vrai. C’est de la pure sorcellerie. », s’enthousiasme ce vétéran de Bethesda. Venant d’une pointure des mondes ouverts réputés pour être immersifs, le compliment devrait faire plaisir à ses confrères de Rockstar. Même si l’on imagine que les développeurs de GTA 6 n’avaient sans doute pas besoin de cette reconnaissance supplémentaire, les discours similaires se multipliant ces derniers jours.

Un jeu qui met l'industrie d'accord

Car le concepteur de Skyrim est loin d’être le seul à être impressionné par le monde ouvert de Rockstar, sa technique ou même son écriture. Michael Barclay, chargé de la conception du monde d’Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, avait récemment comparé GTA 6 à « une Bugatti Veyron aux yeux d’un enfant victorien terrifié. » Une image assez parlante pour illustrer le fossé technologique qui impressionne l’industrie. Si GTA 6 semble mettre tout le monde d’accord, il soulève déjà quelques questions quant à l’avenir des jeux en monde ouvert.

Quid de l'après GTA 6 pour les autres jeux en monde ouvert ?

Comment passer derrière une production disposant d’un tel budget, de ressources humaines considérables et du le luxe de pouvoir rester en développement pendant près de 10 ans quand le reste de l'industrie peut difficilement se le permettre ? The Witcher 4, The Elder Scrolls 6 Sentinel et même Cyberpunk 2 devront tous composer avec cette nouvelle référence, qu’ils le veuillent ou non.

Mais comme le rappelle très justement Michael Douse, responsable de l’édition chez Larian : « Tous les jeux n'ont pas besoin d'être GTA 6. » Cela n’empêchera pas les joueurs de comparer la moindre mécanique, la moindre physique, le moindre détail avec le mastodonte de Rockstar. On en a eu la preuve avec Red Dead Redemption 2, qui a servi de benchmark en tout genre pendant 8 ans.

Source : Emil Pagliarulo