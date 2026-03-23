À huit mois de la sortie de GTA 6, Strauss Zelnick, le PDG de l'éditeur Take-Two, donne enfin son avis sur le modèle économique que devrait adopter le jeu.

Jeu le plus attendu de l'année, voire de la décennie, le futur Grand Theft Auto VI (GTA 6) fait l'objet de bien des spéculations. L'histoire et le gameplay sont évidemment au cœur des discussions. Cependant, un autre aspect fait aussi beaucoup parler de lui. À quel prix sera-t-il vendu ? Quel genre de modèle économique proposera-t-il ? Le PDG de Take-Two Interactive, l'éditeur, prend le temps d'aborder ce point en interview, offrant un premier éclairage concret sur la question.

GTA 6 oui, mais à quel prix ?

C'est la semaine dernière que Strauss Zelnick s'entretenait avec nos confrères de The Game Business. Le patron de Take-Two a été entendu sur le nouveau blockbuster de l'éditeur, un certain GTA 6. Alors que la date de sortie est toujours fixée pour la fin de l'année 2026, les questions autour du titre sont encore légion. Il faut dire que les équipes de développement de Rockstar restent silencieuses, laissant plutôt l'initiative à l'éditeur d'aborder le sujet ponctuellement.

Une fois encore, nous en apprenons donc un peu plus sur GTA 6 par la voix de Zelnick. Cette fois, c'est à une question qui concerne directement l'expérience des joueuses et joueurs qu'il répond. En effet, le journaliste Christopher Dring lui a demandé son avis sur les publicités dans les jeux vidéo, un sujet sensible pour le public qui ne se montre pas des plus réceptifs à ce genre d'initiatives. Mais le PDG de Take-Two se montre rassurant. S'il admet que dans des jeux de sport cela semble cohérent, comme la vraie vie, ce n'est pas vraiment le cas pour les autres :

Je nous imagine très mal intégrer de la publicité interstitielle dans un jeu vidéo que quelqu'un aurait payé 70 ou 80 dollars. Ce serait injuste. Strauss Zelnick, pour The Game Business

Strauss Zelnick clarifie même deux fois sa position. Si, pour lui, la publicité est acceptable dans les « titres free-to-play », dont l'accès est gratuit, « pour des titres que vous paieriez 70 ou 80 dollars, non ». Le patron de Take-Two ne serait-il pas en plus en train de confirmer la gamme de prix de GTA 6 ? Car, cela aussi, c'est un vrai sujet. Après que Mario Kart World est passé à 90 € en physique, certains se disent que le prochain Grand Theft Auto pourrait avoisiner les 100 € également. Mais il semble qu'il faille souffler de soulagement. La version standard de GTA 6 devrait rester dans les tarifs habituels.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur Xbox Series X|S et PS5. Pas encore d'annonce concernant une probable version PC.