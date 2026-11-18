À quelques heures maintenant de la sortie de GTA 6, Sony vous enjoint grandement à mettre à jour votre PS5 pour profiter de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans quelques heures, le monde entier va se lancer à l'assaut de Vice City dans GTA 6. Comme le révèle les précommandes, la plupart des joueuses et joueurs vont tenter l'expérience sur PS5. Sauf qu'à la dernière minute, Sony déploie une mise à jour et impose au public de l'installer sur la console si vous voulez jouer au nouveau blockbuster de Rockstar Games. On vous explique tout.

Sony sort une mise à jour d'urgence sur PlayStation 5

Ça risque de surprendre, mais c'est officiel. Sony a diffusé un message à l'attention des joueuses et joueurs sur les réseaux sociaux officiels de son support afin d'avertir tout le monde : si vous comptez jouer à GTA 6 sur PS5, vous devez installer la dernière mise à jour système de la console.

En effet, si vous avez allumé votre PS5 hier et qu'elle est connectée à Internet, vous avez sûrement eu une invitation à installer une nouvelle mise à jour. Celle-ci fait passer votre console à la version 26.07-14.23.00. Pesant 1,3 Go, elle doit apporter des « corrections de sécurité au logiciel système ». Dans la foulée le support PlayStation a indiqué qu'elle était obligatoire pour jouer à GTA 6. Mais alors, pourquoi ?

Pourquoi la mise à jour PS5 est obligatoire pour jouer à GTA 6 ?

L'annonce est relativement inhabituelle. D'autant plus que quand une mise à jour PS5 est rendue obligatoire, les joueuses et joueurs ont généralement un délai pour l'installer. Là, PlayStation déploie son patch 26.07-14.23.00 à quelques heures seulement de la sortie de GTA 6. Si cela peut prendre de court le public, on imagine qu'il y a une très bonne raison à cela.

De fait, PlayStation lutte activement contre le hacking de ses consoles depuis des années et plus encore ces derniers mois. Dès lors, même si le constructeur n'a pas donné de raison officielle, on se doute que le timing n'a pas été laissé au hasard. Il semble qu'il veuille réduire les risques de nouveau jailbreak de la PS5 et de piratage pour sécuriser le lancement de GTA 6.

À partir de là, les joueuses et joueurs PS5 ne peuvent que télécharger la nouvelle mise à jour du firmware pour profiter de l'aventure Vice City. Si vous jouez day one, faites-le dès aujourd'hui puisque GTA 6 sort le 19 novembre 2026. Cela veut dire que tous les résidents en France métropolitaine pourront y jouer dès cette nuit, à minuit.