À un mois de sa sortie sur PS5 et Xbox Series, GTA 6 n’en finit plus de faire parler de lui… pour le plus grand plaisir des millions de joueurs qui l’attendent. En effet, après des années de silence, Rockstar Games n’hésite plus à nous donner un aperçu concret de ce que nous réserve ce futur opus, bardé de nouveautés et autres surprises. À commencer par son aire de jeu, Leonida, qui sera deux à trois fois plus grande que celles de GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Et contre toute attente, il s’avère que GTA 6 aurait pu être encore plus ambitieux que cela.

La carte de GTA 6 devait initialement être encore plus massive

C’est en tout cas ce que nous apprend un nouvel article de Bloomberg, qui a pu aller à la rencontre des équipes de Rockstar North en amont de la sortie du jeu le 19 novembre prochain. Au cours de l’événement, Jason Schreier a alors pu revenir sur la genèse du projet, qui remonte notamment à 2015, lorsque Rob Nelson et d’autres membres de l’équipe se sont envolés pour Miami en vue d’effectuer des recherches préliminaires pour GTA 6. En sachant qu’à l’époque, le jeu était encore identifié sous le nom de code « Project Americas » en interne.

Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal : il s’agit précisément du nom évoqué par le média il y a quelques années, lorsque les premiers leaks liés à GTA 6 sont tombés. Et ce dernier traduisait alors déjà toute l’ambition de Rockstar à ce moment-là, qui souhaitait ni plus ni moins que « couvrir de vastes étendues de territoires à la fois en Amérique du Nord et en Amérique du Sud » selon Bloomberg. Un plan qui a ensuite été revu à la baisse pour se concentrer finalement sur la zone de Miami – Vice City dans le jeu – et ses environs.

© Rockstar Games

Pourquoi la carte du jeu a-t-elle vu sa taille être réduite ?

Mais pourquoi un tel changement ? L’article ne le précise pas. Toutefois, il ne fait aucun doute que les nombreuses difficultés rencontrées par Rockstar au cours du développement du jeu ont poussé les équipes à revoir certaines de leurs ambitions à la baisse pour GTA 6. Les nombreux départs ayant suivi la sortie de Red Dead Redemption 2, tel que celui de Dan Houser, la multiplicité des chefs à la tête du projet, ou encore plus simplement les défis créatifs que représente ce jeu ont par exemple certainement eu leur rôle à jouer là-dedans.

GTA 6, le jeu en monde ouvert le plus impressionnant à ce jour ?

Pour autant, cela serait une erreur de croire que tout cela a freiné Rockstar dans sa volonté de concevoir le jeu le plus ambitieux de son histoire. Car la carte de GTA 6 ne sera peut-être pas aussi grande qu’escompté à l’origine, mais elle restera malgré tout la plus grande carte jamais conçue pour un jeu Rockstar à ce jour. Et comme l’a révélé le studio, les choses ne s’arrêteront pas là puisqu’il s’agira aussi de la zone de jeu la plus vivante et immersive jamais créée, non pas seulement dans l’histoire du studio, mais plus largement dans celle des jeux en monde ouvert. Oui, rien que cela.

Source : Bloomberg