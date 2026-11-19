GTA 6 vous offre une grande liberté, mais faites très attention : si vous ne faites pas certaines choses bien, vous risquez de détruire votre partie, peut-être même sans réellement le vouloir. Voici comment éviter tout désastre non désiré.

Rockstar a fait de la liberté la clé de voûte de son jeu. GTA 6 vous permet, dès le départ, de faire globalement ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que c’est sans risque pour autant, au contraire. S’il y a bien une chose qui fait tout le sel du jeu, c’est que chaque acte a des conséquences, tantôt directes, tantôt sur le temps. Et faites très attention, puisqu’il est possible de ruiner sa partie une bonne fois pour toutes.

Ne dépassez pas les bornes dans GTA 6, ou c'est fini

On a tous été adolescents, et nos souvenirs des anciens GTA sont un mélange de chaos, d’explosions, de cheats et de tentatives de survie le plus longtemps possible avec un maximum d’étoiles. C’est toujours possible dans GTA 6, mais avec le profil criminel, il faut prendre des gants. Rockstar a très largement communiqué dessus, mais il ne faut pas minimiser son importance. Il existe 5 stades dans le profil criminel :

Professionnel : vous neutralisez sans tuer et n’êtes jamais dans l’excès de violence.

: vous neutralisez sans tuer et n’êtes jamais dans l’excès de violence. Endurci : vous savez vous contrôler, mais aussi mettre des headshots. Vous avez le sang chaud.

: vous savez vous contrôler, mais aussi mettre des headshots. Vous avez le sang chaud. Violent : vous êtes expéditif et n’hésitez pas à recourir à la violence, peu importe la situation.

: vous êtes expéditif et n’hésitez pas à recourir à la violence, peu importe la situation. Psychopathe : vous tuez même si ce n’est pas nécessaire ; la violence est une seconde nature.

: vous tuez même si ce n’est pas nécessaire ; la violence est une seconde nature. Irrécupérable : la zone de non-retour ; vous ne pouvez plus revenir en arrière.

Les quatre premiers paliers, de Pro à Psychopathe, ne sont jamais définitifs : tout dépendra de vos actes. En revanche, à trop semer le chaos et tuer à tout bout de champ, vous risquez de franchir le seuil Irrécupérable, et cette fois, c’est bel et bien terminé.

© Rockstar Games

Quelles conséquences si l’on a un profil criminel irrécupérable dans GTA 6 ?

GTA 6 ne vous punit pas vraiment, dans le sens où rien ne viendra vous empêcher de faire ce que vous voulez. Rockstar a toutefois estimé qu’être dans la violence et la destruction les plus absolues finirait par marquer une zone de non-retour pour vos personnages. Il ne sera alors plus possible de sauver vos héros. Ce que ça change concrètement, c’est que la police et les PNJ réagiront mal quoi qu’il arrive à votre égard. Vous serez considéré comme un fou dangereux, point barre. Jason et Lucia agiront eux aussi différemment, mais surtout, cela aura un impact sur la fin de l’histoire, et tout le monde ne souhaite peut-être pas en arriver là.

Comment suivre le profil criminel de Jason et Lucia ?

Jason et Lucia ont des profils distincts et leur statut est inscrit à la première ligne de leur fiche de personnage. Vous pouvez la consulter à tout moment en vous rendant dans le menu et en switchant entre les onglets. Lorsque vous faite un action qui impacte votre profil criminel, vous pourrez apercevoir un petit emoji sur le bord droit de votre écran.



©Jeremy. H " KiKiToes " pour Gameblog

Comment faire pour ne pas détruire sa partie de GTA 6 ?

Si vous n’assumez pas pleinement votre côté ultraviolent, on vous conseille très vivement de dupliquer votre sauvegarde. Conservez donc une progression neutre ou, tout du moins, avec un profil criminel que vous visez réellement, et donnez libre cours à votre imagination de fou furieux sur la seconde sauvegarde, qui peut faire office de bac à sable géant, sans craindre de vous ruiner l’expérience.