Cela fait déjà 13 ans que le mastodonte GTA 5 est sorti avec les chiffres records qu'on lui connaît, et 8 ans depuis l'exceptionnel Red Dead Redemption 2. Après tant d'années d'attente, la sortie de GTA 6 approche enfin à grands pas pour ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, puis potentiellement dans le courant du premier trimestre 2027 sur PC, selon un récent leak. En amont de cela, Phil Hooker et Aaron Garbut, les deux dirigeants de Rockstar, ont confié dans une interview qu'après cet énorme délai, le studio devrait être en mesure de sortir son prochain jeu nettement plus rapidement.

Pourquoi Rockstar promet une attente bien moins longue pour l'après GTA 6 ?

Comme pour chacun de ses jeux nouvelle génération, Rockstar Games veut avec GTA 6 pousser les technologies actuelles jusqu'à leur dernier retranchement pour offrir une expérience en monde ouvert réaliste et immersive à nulle autre pareille. Pour donner corps à cette vision, il utilise RAGE 9, la version dernier cri de son moteur maison, ce qui a nécessité un énorme travail de fond en amont de la création des éléments permettant de donner vie à cette Vice City moderne et ses habitants.

Dans une interview auprès de Bloomberg, les deux dirigeants de Rockstar que sont Phil Hooker et Aaron Garbut ont justement expliqué en ces termes pourquoi l'attente autour de GTA 6 a été si longue. Maintenant que le gros de ce titanesque travail est derrière les développeurs, ils sont toutefois confiants dans le fait qu'ils pourront déployer de futurs projets utilisant les fruits de ce labeur bien plus vite.

« Avec le moteur, les outils et l’équipe que nous avons mis en place pour GTA 6, on va pouvoir faire les choses plus rapidement à l'avenir. Je suis convaincu que nous pouvons nous appuyer sur ces acquis et explorer de nouvelles directions, de façon davantage latérale que verticale, pour créer du contenu encore plus captivant. Nous avons profondément remanié les fondations du projet. Les dernières 30 années ont été l'entraînement qui a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Mais maintenant que c’est fait, nous n’allons pas juste tout mettre en pièces », ont déclaré Hooker et Garbut.

© Rockstar Games

Qu'attendre du futur jeu de Rockstar après Grand Theft Auto 6 ?

À en croire les propos de Phil Hooker et Aaron Garbut, l'après GTA 6 pourrait potentiellement prendre le même chemin que lorsque le studio avait sorti Vice City en 2003, soit deux ans après Grand Theft Auto 3. L'aventure de Tommy Vercetti, à la base prévue comme une extension, a très rapidement pris la forme d'un jeu à part entière, mais développé en peu de temps, car le premier épisode en 3D de la mythique franchise avait déjà posé toutes les bases.

Compte tenu du fait que les technologies et assets développés pour GTA 6 s'intéressent majoritairement à un environnement urbain, mais également à de grands paysages sauvages, on peut autant s'attendre pour le prochain jeu de Rockstar à un spin-off des aventures de Jason et Lucia qu'à un nouveau Red Dead Redemption.

Même si ses dirigeants promettent une attente moins longue, gageons toutefois qu'on ne risque pas de voir la future production de Rockstar avant quelques années. Avant cela, le studio et surtout son éditeur Take-Two voudront en effet tabler sur la titanesque manne financière que va probablement représenter GTA 6, et surtout son mode Online nouvelle génération, a priori attendu courant début 2027.

Source : Bloomberg