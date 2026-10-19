Un mois, jour pour jour. C’est le temps qu’il nous reste à patienter jusqu’à la sortie officielle de GTA 6 qui, après des années d’attente, est enfin sur le point de faire son arrivée dans nos consoles. Un événement hautement attendu par des millions de joueurs, qui sont naturellement à l’affût du moindre petit détail sur ce qui nous attend dans ce futur opus. Et à en croire Digital Foundry, il se pourrait bien que celui-ci corrige enfin un problème que presque tous les jeux Rockstar Games, de GTA 4 à Red Dead Redemption 2, présentaient depuis des années.

Un problème vieux de 18 ans enfin corrigé par GTA 6 ?

Le problème en question ? Les saccades dans les animations, que l’on ressent parfois dans les déplacements des personnages ou dans les mouvements de caméra, qui contribuent alors à donner un léger aspect « stop motion » aux productions de Rockstar selon le média. Mais comme le révèle ce dernier dans sa vidéo analyse du trailer 3 de GTA 6, dévoilé en fin de semaine dernière, il apparaît que, pour la première fois depuis très longtemps, le fameux problème n’est pas visible dans la vidéo. Et cela pourrait alors être une sacrée évolution.

Bien sûr, la plupart des joueurs n’ont probablement jamais eu conscience de cela, notamment compte tenu de la qualité des productions Rockstar en termes de réalisation. Mais pour des spécialistes au regard aussi affûté que ceux de Digital Foundry, la moindre petite saccade ne peut pas passer inaperçue. Et c’est d’ailleurs ce qui leur a permis de constater que le problème était toujours présent dans les premières vidéos de GTA 6, contrairement au dernier trailer en date qui en est étonnamment exempt du début à la fin.

Se pourrait-il, donc, que dix-huit ans après la sortie de GTA 4, Rockstar soit enfin venu à bout de ce petit défaut du moteur RAGE ? Ou est-ce un heureux hasard dû au fait que le trailer 3 ne présente que des séquences où les saccades ne sont pas présentes ? Dans l’immédiat, cela est évidemment difficile à dire avec certitude. Néanmoins, pour Digital Foundry, cela pourrait être le signe que depuis la présentation Netflix diffusée fin août, le studio a continué à peaufiner le titre au point de s’affranchir de ce problème présent depuis bientôt deux décennies maintenant.

La prochaine grande (r)évolution du jeu en monde ouvert ?

Réponse définitive le 19 novembre prochain. En attendant, une chose est sûre : que le fameux problème soit présent ou non, GTA 6 n’aura aucun mal à s’imposer comme une claque technique et graphique, et pourrait même de nouveau contribuer à élever les standards des jeux en monde ouvert à la manière de Red Dead Redemption 2 en 2018. Car les dernières interviews de Rockstar se sont montrées très claires sur ce point, le studio n’a pas lésiné sur les efforts pour repousser toutes les limites possibles et imaginables en la matière.

Source : Digital Foundry