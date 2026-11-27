Contrairement à ce que disait la dernière mise à jour, un élément décevant de GTA 6 n'a pas été corrigé, mais les joueurs ont heureusement pris le relais.

Vice City a beau être en apparence une destination de rêve, sa météo presque exclusivement ensoleillée dans GTA 6 n'est pas tout à fait naturelle. Depuis sa sortie, le mastodonte de Rockstar souffre chez de nombreux joueurs d'un bug qui fige sa météo dynamique, pourtant l'une des grandes fiertés du studio. La première mise à jour post-lancement du jeu devait régler le problème, mais il n'a visiblement pas suffi. Heureusement, la communauté a pris les choses en main, et la solution est d'une simplicité déconcertante.

Quel est le problème de météo de GTA 6 qui gâche l'expérience des joueurs ?

C'est l'un des paradoxes de ce lancement. GTA 6 enchaîne les records et s'impose comme l'un des jeux les mieux notés de tous les temps, mais il n'échappe pas à quelques bugs tenaces. Et certains résistent même aux correctifs de Rockstar. Le plus frustrant d'entre eux concerne directement la météo de Vice City et de l'État de Leonida. Sur le papier, elle devrait être dynamique et se voulait réaliste : le soleil laisse place à la pluie, la pluie aux orages, et ainsi de suite. Rockstar en était d'ailleurs si fier qu'il a mis la chaîne The Weather Channel dans la boucle pour partager des captures du jeu.

Sauf que chez de nombreux joueurs, ce cycle météorologique ne se déclenche jamais vraiment. La météo reste bloquée, le décor devient monotone et l'immersion en prend un sacré coup. Le premier patch de GTA 6 promettait pourtant de corriger le problème, mais d'après les retours de la communauté, il n'a rien changé pour de nombreux joueurs. L'ampleur du souci est parlante : certains affirment avoir passé plus de 50 heures dans GTA 6 sans jamais croiser un orage, voire même avoir vu tomber la moindre goutte de pluie.

Quelle solution les joueurs ont trouvé pour restaurer la météo dynamique ?

Faute de correctif officiel efficace actuellement disponible sur GTA 6, ce sont les fans qui ont trouvé la parade. Un utilisateur a partagé sur X.com une astuce soufflée par un autre membre de la communauté. Selon lui, c'est « super facile et ça prend 2 minutes ». Le principe est en effet simple, puisqu'il est question de vider le cache système de la console. Voici la marche à suivre, en tout cas tel que préconisé sur PS5 :

Éteignez complètement votre PS5 (pas de mode repos).

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'au second bip pour démarrer en mode sans échec.

Dans le menu, choisissez l'option permettant d'effacer le cache du logiciel système.

Laissez la console redémarrer, puis relancez GTA 6.

Le résultat serait apparemment immédiat. Le joueur à l'origine du message, qui cumulait 56 heures de jeu sans le moindre épisode météo spectaculaire, raconte être tombé nez à nez avec un orage dès le chargement de sa partie. Dans les réponses, d'autres joueurs confirment que l'astuce fonctionne et décrivent des ciels enfin variés, avec des nuages d'orage qu'ils n'avaient jamais vus jusque-là.

Précision importante : cette solution concerne la version PS5 de GTA 6, mais reste à vérifier si cela fonctionne également sur Xbox Series. Il convient également de noter que vider le cache ne supprime normalement ni vos jeux ni vos sauvegardes, mais qu'il s'agit d'une manipulation communautaire, pas d'un correctif validé par Rockstar ou Sony. On espère désormais qu'un prochain patch réglera le problème une bonne fois pour toutes, sans obliger les joueurs à faire preuve d'huile de coude.

Source : X.com