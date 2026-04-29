GTA 6 refait parler de lui par le biais du PDG de Take-Two qui prend enfin la parole sur le prix de son prochain gros jeu évènement, « le plus spectaculaire de tous les temps»

Pour le moment, GTA 6 est toujours prévu pour la fin de l'année. Rockstar reste très discret et c'est finalement une bonne chose, pas de report à l'horizon, la sortie du jeu de la décennie semble bel et bien actée. Reste à savoir désormais si la facture sera aussi salée que le prétendent certaines rumeurs depuis un bon moment. Un sujet important à l'heure où le pouvoir d'achat est étouffé et où l'instabilité mondiale ne nous dit rien qui vaille concernant nos finances. On a enfin un bout de réponse officiel, directement de la bouche du PDG de la maison mère, Strauss Zelnick.

Le PDG de Take-Two donne son avis sur le prix de GTA 6

Lors d'une prise de parole à l'occasion de l'iicon, le célèbre PDG est revenu sur le sujet ô combien pointilleux de la tarification des jeux et surtout du prix de GTA 6. Selon lui, la valeur d'un jeu doit refléter ce qu'il transmet. Il explique qu'il faut que le ressenti après achat soit satisfaisant et que cela passe avant tout par le rapport qualité/prix : « Les consommateurs doivent avoir le sentiment que le produit est exceptionnel et que le prix payé est juste ».

En ce qui concerne GTA 6 justement, Zelnick a sa propre idée et s'il ne donne malheureusement pas de chiffre exact, il n'y aura visiblement pas d'envolée des tarifs comme beaucoup le suggèrent. Le PDG affirme en effet que chez Take-Two, ils préfèrent baisser les tarifs. Il affirme en effet que « Les consommateurs paient pour la valeur que vous leur apportez, et notre objectif est de facturer bien en dessous de cette valeur ». Plutôt rassurant pour GTA 6 finalement.

© Take-Two et Rockstar Games.

Le jeu le plus spectaculaire que la Terre n'ait jamais porté, rien que ça

On tempère toutefois cette position puisque Strauss Zelnick n'a pas le même rapport que la plupart des joueurs avec ce qui n'est pas cher. Durant sa prise de parole, le PDG explique en effet que les prix actuels des jeux ne sont « pas chers » et que ce prix a même baissé au fil des années. 60, 70, 80 euros… Ces tarifs sont en réalité en dessous de l'évolution du taux d'inflation, là où les coûts de production se sont quant à eux envolés. Mais pour Strauss Zelnick, le prix de GTA 6 importe peu, « ce n'est pas ainsi que nous envisageons les choses. Nous cherchons plutôt à… proposer une expérience exceptionnelle et à faire en sorte que le prix soit tout à fait justifié. »

On ne va pas se mentir, GTA 6 devrait rencontrer un succès colossal et devrait créer l'évènement, mais selon le PDG de Take-Two, ça ne serait pas voler puisque Rockstar serait sur le point de sortir le jeu le plus spectaculaire de toute l'histoire du divertissement sur Terre, rien que ça. « Ultra réaliste, gigantesque, le plus spectaculaire de tous les temps »… Zelnick est plus que confiant concernant GTA 6 qu'il encense à chaque prise de parole. Rendez-vous en novembre pour voir ce qu'il en est. GTA 6 est toujours attendu sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026.