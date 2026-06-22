Alors que le lancement des précommandes de GTA 6 est attendu pour cette semaine, les différentes éditions du jeu et leurs prix auraient déjà leaké grâce à la FNAC.

Pour les fans de GTA 6, c’est une grande semaine qui s’apprête à débuter. Après des mois d’attente, d’impatience et surtout de désillusions, Rockstar Games a finalement pris la parole la semaine dernière pour confirmer l’information que tout le monde attendait désespérément : les précommandes de GTA 6 arrivent. Le 25 mai prochain, nous serons ainsi officiellement fixés sur une donnée qui fait beaucoup réagir depuis l’annonce du jeu, à savoir son prix, même si des premiers éléments de réponse à ce sujet pourraient déjà avoir été repérés.

Les prix et les éditions de GTA 6 auraient déjà leaké

En effet, au cours du week-end, des internautes ont pu remarquer que du mouvement avait récemment eu lieu dans la base de données du site FNAC Portugal, où de mystérieuses fiches pour un jeu vidéo sortant le 19 novembre 2026 ont été ajoutées. Ce qui, à quelques jours du lancement des précommandes de GTA 6, s’impose tout de même comme une sacrée coïncidence. Bien sûr, le jeu de Rockstar n’est pas directement nommé, les fiches en question portant les noms de code RS1, RS2, RS3, RS4 et RS5.

Néanmoins, pour les joueurs, cela pourrait alors nous avoir révélé en avant-première les prix mis en place par Take-Two Interactive pour GTA 6, et ce pour les différentes éditions disponibles. En sachant que, malheureusement, si l’on se fie aux données affichées par la FNAC, il serait alors bel et bien question d’un prix de départ fixé à 89.99€ pour l’Édition Standard, avec d’autres éditions fixées à 99.99€, 109.99€, 119.99€ et 199.99€. Et sans surprise, cette idée est déjà loin de faire l’unanimité auprès des joueurs, qui sont nombreux à ne pas vouloir mettre une telle somme pour le jeu.

« Je suis un gros fan de Rockstar et de leurs jeux, MAIS je ne paierai PAS plus de 80€ pour un jeu de base. […] Les gens du milieu bavent littéralement d’envie à l’idée que Rockstar fasse passer GTA 6 à 100€ pour pouvoir faire pareil. C’est nul » affirme par exemple l’un d’eux sur X. « Je n’achèterai pas cette m*rde à 90€. Je vais attendre la version PC pour acheter une clé », assure un autre. « Ce n’est pas du tout surprenant, mais cela entraînera malheureusement une hausse de prix à l’échelle de l’industrie, car GTA 6 va connaître un grand succès », déclare enfin un dernier.

Il pourrait ne s’agir que de placeholders

Insistons néanmoins sur le fait que tout ceci n’a rien d’officiel pour le moment, et qu’il se pourrait d’ailleurs que nous n’ayons affaire qu’à de simples placeholders de la part de la FNAC. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le généralement très bien informé billbil-kun, en soulignant que « les codes EAN n’appartiennent pas aux préfixes habituels des jeux Take-Two ». Autrement dit : si les fiches sont probablement réelles, confirmant ainsi le fait que GTA 6 pourrait avoir droit à cinq éditions différentes ; les prix, eux, n’auraient été affichés qu’à titre indicatif par le revendeur.

Heureusement, nous n’aurons de toute façon pas à attendre bien longtemps avant de le découvrir puisque Rockstar lèvera officiellement le voile sur cette information à partir de jeudi, date d’ouverture des précommandes de GTA 6. Et forcément, au-delà même des différentes éditions proposées et du tarif appliqué par la firme, une autre grande question se pose auprès des joueurs : aura-t-on droit, pour l’occasion, à un troisième trailer ? Ou au moins à un nouvel aperçu du jeu via des images inédites ? On croise les doigts.

Source : billbil-kun