Tandis que la question du prix de GTA 6 tarde encore à trouver une réponse claire, l’un des développeurs du plus grand concurrent de la licence de Rockstar espère de son côté qu’il sera vendu à 100$.

À une époque où les prix pratiqués dans l’industrie du jeu vidéo ne cessent de faire débat, il y a des déclarations qui peuvent surprendre. Et celle de Chris Stockman, directeur du design sur le tout premier Saints Row, en fait assurément partie. Et pour cause, alors que les joueurs se demandent depuis des mois maintenant si GTA 6 sera le premier jeu à oser franchir la barre des 100€, Stockman, lui, a un avis bien tranché sur la question. Non seulement il estime que cela pourrait être le cas, mais en plus il espère que ce sera le cas.

GTA 6 vendu à 100$ ? Ce développeur l’espère !

Interrogé à ce sujet par le média Esports Insider, l’ancien développeur de Saints Row a en effet déclaré qu’à ses yeux, Rockstar Games est probablement le seul studio qui serait susceptible de pouvoir pratiquer un tel prix avec GTA 6 et de s’en sortir quand même. « Ce sont les seuls à pouvoir s’en tirer avec ça. Je ne pense pas que ce soit une marée montante qui soulève tous les bateaux. Je pense qu’il y aurait un énorme tollé si tout le monde passait à 100$. Tous les jeux ne sont pas égaux » a-t-il notamment déclaré.

« Je pense que [GTA 6] est le seul à pouvoir s’en tirer, et j’espère qu’ils le feront. J’espère vraiment qu’il coûtera 100$. Je pense qu’il mérite de coûter 100$ ». Une remarque plutôt osée qui risque probablement de faire jaser chez les joueurs donc, même si un petit tour sur les réseaux sociaux suffit à constater que nombre d’entre eux se joindront aisément à Stockman sur ce point. « L’ampleur et la magnitude de cette production justifient son prix, mais tout n’est pas traité de la même manière. Ce serait un désastre si tout le monde essayait de les égaler », ajoute-t-il alors.

© Rockstar Games

Reste maintenant à découvrir la position officielle de Take-Two Interactive sur la question, qui ne s’est pas encore vraiment prononcé à ce sujet. « L’annonce sera faite par Rockstar en temps voulu » s’était en effet contenté de déclarer Strauss Zelnick en août dernier, avant d’expliquer que « [leur] objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce qu’[ils] factur[ent] ». Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Tout et rien à la fois, malheureusement. Cela dit, avec une sortie prévue pour le 26 mai 2026, la question du prix de GTA 6 ne devrait plus rester un mystère bien longtemps.

Source : Esports Insider