Tandis que le prix de lancement de GTA 6 fait encore régulièrement débat auprès des joueurs, Google semble avoir tranché sur la question… et il y a de quoi rêver.

D’ici quelques heures seulement, l’événement que les fans de GTA 6 attendent avec impatience depuis des semaines se tiendra officiellement : celui du fameux appel avec les investisseurs de Take-Two Interactive. En effet, à défaut d’avoir eu droit au lancement des précommandes ce lundi comme escompté, beaucoup espèrent que cela sera enfin l’occasion pour l’éditeur de nous donner des nouvelles plus concrètes du jeu. À l’instar de son prix, par exemple, qui a récemment fait une apparition des plus inattendues sur Google.

GTA 6 affiché à prix d’or sur Google, tout le monde en rêve

Si vous avez un tant soit peu suivi l’actualité autour de GTA 6 ces derniers mois, il ne vous aura probablement pas échappé que la question du prix de lancement de ce dernier est un sujet particulièrement brûlant au sein de la communauté. Alors que certains redoutent que le titre de Rockstar ne devienne le premier à franchir le douloureux palier des 100€, d’autres, au contraire, sont persuadés que le studio n’a aucun intérêt à sortir des tarifs habituels, ou en tout cas à aller au-delà du prix exorbitant de 90€ comme un Mario Kart World par exemple.

Mais si, finalement, GTA 6 créait la surprise… en sortant BEAUCOUP moins cher que l’ensemble de la concurrence ? C’est ce que pourrait laisser penser la récente découverte mise en lumière par certains internautes sur X, qui ont remarqué hier que le tarif de 0.16£, soit 0.19 centimes, avait récemment fait son apparition sur Google au travers de la page PlayStation Store du jeu. « Enfin, quelque chose qui n’est pas touché par l’inflation » se réjouit alors notamment un joueur, qui n’avait vraiment pas vu venir ce retournement de situation. Et il est clair qu’à un tel prix, GTA 6 va exploser tous les records de ventes.

Mais très rêve de plaisanterie. Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit bien évidemment d’une erreur d’affichage de la part de Google, qui semble être allé chercher ce chiffre des plus inattendus dans les confins les plus obscurs d’internet. Maintenant, la grande question reste de savoir si Take-Two sera enfin prêt à nous en dire plus sur la question à l’occasion de son prochain bilan, ou s’il faudra encore attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour être enfin officiellement fixés au sujet du prix de vente de GTA 6. Réponse d’ici quelques heures.

Source : X