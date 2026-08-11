Date, lieu, contenu… À l’aube de la prochaine présentation en fanfare de GTA 6, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’aperçu étendu annoncé par Rockstar Games pour la fin du mois.

100 jours. C’est désormais le temps qui nous sépare de la sortie de GTA 6, que des millions de joueurs attendent avec la plus grande des impatiences depuis déjà plusieurs années. Et tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus de l’arrivée du jeu, prévue pour le 19 novembre 2026, l’heure est venue pour Rockstar Games d’accélérer sa communication autour du titre. La prochaine étape ? Un « aperçu étendu » de ce qui nous y attend. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer du prochain événement dédié à GTA 6.

Quand aura lieu la diffusion de l’aperçu étendu de GTA 6 ?

Comme annoncé par Rockstar, c’est entre le 27 et le 28 août 2026 que sera diffusée la prochaine présentation de GTA 6, qui se déroulera cette fois-ci en deux étapes :

Sur Netflix , d’abord, où elle sera diffusée en avant-première le 27 août à partir de 21h (heure française)

, d’abord, où elle sera diffusée en avant-première le à partir de (heure française) Sur YouTube et le site officiel du jeu, ensuite, où elle sera diffusée à l’ensemble du public le 28 août à partir de 3h du matin (heure française)

Pour toutes les personnes disposant d’un abonnement à Netflix, une simple connexion à votre compte suffit pour accéder à la page où sera diffusé l’aperçu étendu de GTA 6. Pour les autres, il vous faudra attendre six heures supplémentaires avant de retrouver l’intégralité de cette même présentation gratuitement sur internet, que ce soit sur YouTube ou le site officiel du jeu.

Un abonnement à Netflix est-il nécessaire pour suivre la présentation en avant-première ?

Si vous souhaitez pouvoir profiter de la présentation lors de sa diffusion initiale sur Netflix, il est évidemment obligatoire de disposer d’un abonnement à la plateforme de streaming.

Quel est le moyen le moins cher de suivre la présentation de GTA 6 ?

Qu’elle vous plaise ou non, la réponse à cette question est très simple : il vous suffit d’attendre 3h du matin (heure française) pour pouvoir accéder à l’intégralité de la présentation gratuitement sur YouTube et sur le site officiel de GTA 6. Cependant, d’autres techniques peuvent également vous permettre d’en profiter sans avoir à débourser le moindre centime, et ce dès 21h (heure française) via Netflix :

En vous rendant chez un proche disposant d’un abonnement à Netflix

En réclamant l’accès au compte d’un proche disposant d’un abonnement à Netflix

À partir d’un essai gratuit de 30 jours à la plateforme de streaming si celle-ci vous le permet

Dans le cas contraire, il vous reste toujours la possibilité de souscrire un mois d’abonnement à la formule la moins chère du service, à savoir la formule « Standard avec pub » à 7.99€ par mois. Pour ce prix-là, une résolution Full HD (1080p) vous sera alors proposée, avec une qualité audio et vidéo décrite comme « bonne » par la plateforme. Pensez toutefois à annuler le prélèvement automatique, sous peine de vous retrouver à repartir pour un second mois ensuite.

© Gameblog

Quel sera le contenu de la présentation de GTA 6 ?

Pour l’heure, c’est la grande inconnue. Outre le fait que nous aurons droit à « un aperçu étendu » du jeu, Rockstar ne s’est pas prononcé sur la nature de la présentation, ni même sa durée. On imagine toutefois que dans le cadre d’un partenariat avec Netflix, le studio va sans doute vouloir chercher à marquer le coup, ce qui pourrait bien se traduire par une longue présentation de gameplay en bonne et due forme. Mais cela reste évidemment à confirmer.

Source : Rockstar Games